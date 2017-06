Zekhnini slår tilbake mot kritikerne

ANNONSE

SKAGERAK ARENA (Nettavisen): - Det er bare piss.

Rafik Zekhnini (19) synes kritkerne tar grundig feil når de prøver å finne ut av hvorfor vingen ikke har fått det til så langt i 2017.

Flere har spurt seg om 19-åringen er redd for å bli skadet. Han har ikke virket like uredd som han var da han først slo gjennom i norsk fotball.

Til Nettavisen svarer nå stjerneskuddet på kritikken.

- Nei, det vet jeg at mange har sagt, og det synes jeg bare er piss. Jeg er ikke redd. Da hadde jeg ikke spilt. Hadde jeg vært redd, så hadde jeg ikke fått spille. Det er bare tull, forklarer han til Nettavisen.

Outstanding

Zekhnini slo for alvor gjennom mot Dortmund på Skagerak Arena en august-dag i 2015. Siden har ungguttens opptredener gått opp og ned.

I vinter slet han med en skade, men i mars måned var han skadefri, og Odd-trener Dag Eilev Fagermo virket å ha store forventninger til sin juvel før inneværende sesong.

«Han er outstanding. Rett og slett. Jeg har ikke sett maken i norsk fotball» uttalte Fagermo til VG en knapp måned før sesongen ble sparket i gang.

Tre måneder senere har de store prestasjonene uteblitt for Odd-vingen, og kritikken har begynt å spre seg.

Naturlig forklaring

Zekhnini velger å ta det hele helt med knusende ro. Han mener det er naturlige forklaringer på hvorfor ting ikke har gått hans vei.

- Som alle vet, så har jeg hatt en trøblete vinter, så det er ikke sånn at jeg kan være på topp med en gang. Jeg føler selv at prestasjonene kommer mer og mer. Folk får dømme så mye de vil. Jeg driter egentlig i hva folk sier om mine prestasjoner. Jeg tenker kun på meg selv og laget, sier 19-åringen til Nettavisen.

På spørsmål om han noen gang blir litt utålmodig, svarer han at nettopp dette er en av styrkene hans.

- Nei, det gjør jeg ikke. Absolutt ikke. Hvorfor skal jeg bli det? Jeg har mange år foran meg, så jeg stresser ikke nå, og har aldri stresset, hevder han.

- Gjør mitt beste

Hele Odd-maskineriet har slitt offensivt i 2017, og står med usle elleve mål på tolv kamper i serien. Det innrømmer Dag Eilev Fagermo at er for dårlig.

Også Zekhnini er klar på at noe må forbedres, og selv er han klar på hvordan dette skal løse seg - både for han selv og for laget.

- Det handler om å jobbe steinhardt på trening hver dag. Også gjør jeg mitt beste i hver kamp. Da får prestasjonene komme etter hvert, rett og slett, tror unggutten.

Første mulighet for hvittrøyene til å vise at de kan slå tilbake er mot Sogndal 18. juni. I mellomtiden er det landslagspause. Zekhnini er sammen med lagkamerat Sondre Rossbach tatt ut for U21-landslaget som møter Kosovo i EM-kvalifiseringskamp på Marienlyst Stadion i Drammen 12. juni.