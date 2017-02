Zekhnini vurderer å spille for Marokko: - Et vanskelig valg

ANNONSE

19-åringen, som er sett på som et av de aller største talentene i norsk fotball, har mulighet til å spille for både Norge og Marokko.

- Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg lever i Norge og er oppvokst her, men det er et vanskelig valg. Begge foreldrene mine er fra Marokko. Vi får se hva det ender opp med. Men et A-landslag skal jeg inn på, sier han til Nettavisen.

- Må ta et valg

Zekhnini er født og oppvokst i Norge, men siden både mor og far er fra Marokko kan han selv velge å representere foreldrenes hjemland.

Først når han får sin første obligatoriske landskamp for én av nasjonene er han bundet til det landslaget.

- Hva gjør deg mest usikker?

- Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, men si for eksempel at jeg velger Norge. Da blir det kanskje sånn at folk i Marokko føler seg snytt siden de mener jeg er et såpass stort talent. Og det samme motsatt hvis jeg velger Marokko. Men man må ta et valg til slutt, sier han.

Zekhnini har et godt forhold til Marokko, og er på besøk der cirka en gang i året.

Odd-profilen, som i vinter besøkte flere utenlandske klubber og er het på overgangsmarkedet, forteller at han får støtte fra familien uansett hva han lander på.

- Får du råd fra foreldrene dine og andre, eller tar du valget helt selv?

- Det bestemmer jeg helt selv. Men det har vært mye snakk om at Norge må «steppe opp» for å få meg på deres landslag. Det er jeg enig i, sier han og smiler.

LADER OPP TIL NY SESONG: Odd-spiller Rafik Zekhnini på La Manga.

- Norges talentgenerasjon kan bli stor



Zekhnini fortalte om landslagstvilen første gang til Telemarksavisen før jul. Når Nettavisen snakker med ham på La Manga noen måneder senere, er det fortsatt uvisst hva han velger.

Marokko ligger i skrivende stund på 57. plass på FIFA-rankingen. Norge ligger helt nede på 84. plass.

På spørsmål om hvordan han vurderer Marokko kvalitetsmessig opp mot det norske landslaget, mener han den største forskjellen ligger i spillestil.

- I Marokko har du flere kvikke og tekniske spillere, sånne som meg, og i Norge har det ikke vært så bra i det siste. Men man ser potensialet i Norge, det finnes unge spillere som er på vei opp. Martin Ødegaard, Martin Samuelsen, Kristoffer Ajer, Sander Berge, du har de spillerne der. Den generasjonen kan bli stor. Men det er mange unge talenter i Marokko også, så det er vanskelig, innrømmer han.

- Du fristes av å spille på lag med Ødegaard og få krempasninger på rekke og rad?

- Ødegaard i midten med meg og Samuelsen på kantene, det er trioen sin, det! sier han og smiler.

Liker Lagerbäck

Da Nettavisen intervjuet Zekhnini om landslagsdilemmaet på La Manga var ennå ikke Lars Lagerbäck offentliggjort som ny Norge-trener.

Zekhnini understreket da at NFFs valg av ny landslagssjef kan ha noe å si for hva han bestemmer seg for.

Når Nettavisen kontakter 19-åringen på nytt, sier han følgende om NFFs Lagerbäck-valg:

- Han er en flott trener med gode resultater, og jeg håper det kan bli bra for Norge. Vi trenger et løft nå. Om det har noe å si for mitt valg gjenstår å se, drømmen er uansett å spille for et A-landslag, sier Zekhnini.

Norges neste landskamp spilles borte mot Nord-Irland 26. mars. Den kampen kommer nok uansett for tidlig for en skadeplaget Zekhnini, selv om han er på bedringens vei.