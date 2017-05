Zidane: - Real Madrid fortjener seriemesterskapet

ANNONSE

Hovedtrener Zinédine Zidane mener det er helt fortjent at hovedstadsklubben ligger an til å ta tittelen.

– Vi har kun én kamp igjen og vi har kjempet meget hardt for å være i denne situasjonen. Vi fortjener å være her og har mesterskapet i egne hender, det er viktig for oss. Vi skal avslutte dette, sa Zidane.

Tap mot Malaga kan også sikre Real Madrid seriegullet, men da er Zidane avhengig av at Barcelona ikke vinner hjemme mot Eibar.

Kampen mot Eibar er Luis Enriques siste som hovedtrener for Barcelona. Han har liten tro på at avskjedskampen blir noen gullfest.

– Vi skal først og fremst konsentrere oss om å få de tre poengene. Hvis vi er fantastisk heldige vinner vi tittelen. Hvis ikke må vi gratulere våre rivaler, sa han før sesongens siste seriekamp.

Begge de to storklubbene spiller søndag kl. 20.

Real Madrid vant seriegullet sist i 2012. Den gang var José Mourinho hovedtrener og hadde spillere som Iker Casillas, Gonzalo Higuaín og Kaka i spillerstallen.