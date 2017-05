Zidane: – Fortsatt en lang vei å gå

ANNONSE

Cristiano Ronaldo var igjen i scoringshumør og tryllet fram et hattrick på Santiago Bernabéu. To av målene kom med under 20 minutter igjen å spille.

Real Madrid jakter sin andre mesterligatittel på rad og sin tredje på fire sesonger.

– Når du ser på resultatet viser det at vi spilte en utmerket kamp. Vi har fortsatt en returkamp, og vi må fortsette å kjempe hardt. Vi kommer garantert til å lide på deres hjemmebane, sa Zidane og la til:

– Vi er veldig glade og kan nyte dette, men det er fortsatt en lang vei i mesterligaen og i La Liga. Vi er ikke euforiske og tar ikke finaleplassen for gitt. Vi har ikke vunnet noe ennå. Det blir ikke enkelt i returen, og vi må spille en perfekt kamp for å ta oss videre.

Kan bli historisk

Franskmannen sa kort og godt dette om Ronaldo etter scoringstrippelen:

– Cristiano er unik målscorer.

Real Madrid kan bli første lag som vinner den gjeveste europacupen siden Milan klarte det i 1990. I Champions League-æraen har ingen lag greid det.

Nekter å gi opp

Atlético Madrid trenger et mirakel og må i tillegg trosse historien om klubben skal ta seg til sin andre finale på rad. Ingen lag har tidligere klart å snu selv et tomålstap i en mesterligasemifinale.

Likevel har ikke trener Diego Simeone gitt opp håpet.

– Jeg er rolig. Vi skal gi alt og prøve å gjøre det umulige mulig neste uke. Vi er Atlético Madrid, og kanskje kan vi klare det. Jeg tror fortsatt vi har en sjanse, sa argentineren etter det sviende nederlaget i byrivalens storstue.

