Presidenten i Frankrikes fotballforbund, Noel Le Graet, sier han forventer at Zinédine Zidane en dag tar over som trener for det franske landslaget i fotball.

- Det er en logisk fortsettelse. Det er sannsynlig at han en dag vil være interessert, sa Le Graet til fransk radio onsdag.

Han svarte da på et spørsmål om muligheten for at Zidane, som nå har suksess i Real Madrid, kan bli landslagssjef for "Les Bleus" i framtiden.

44 år gamle Zidane spilte for det franske landslaget som vant VM i 1998 og EM to år senere. Etter at han tok over Real Madrid i 2016 har han vunnet mesterligaen to ganger på rad, og i år også den spanske ligaen.

- For øyeblikket har han fortsatt mye å gi Real Madrid, og klubben passer ham perfekt, sier Le Graet, som innrømmer at han er litt overrasket over hvor bra Zidane har gjort det i Madrid-klubben.

- Jeg kan nesten ikke tro det. For tre år siden anbefalte jeg ham å gå til Bordeaux eller et annet sted for å starte trenerkarrieren i en Ligue 1-klubb, sa presidenten.

