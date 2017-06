Fra Mjøndalen til Moskva - kan få FIFA-kompensasjon for Georges Bokwé

ANNONSE

Mjøndalens sisteskanse George Bokwé er del av Kameruns tropp til prøve-VM. Det kan fort bety økonomisk kompensasjon for bruntrøyene.

Bokwé satt på benken under Kameruns åpningskamp, der de afrikanske mesterne tapte 2-0 mot Chile. De to andre keeperne i troppen er André Onana i Ajax og Fabrice Ondoa i Sevilla Atlético. Men om Bokwés opphold betyr penger i banken for Mjøndalen er fortsatt uvisst.

- Vi vet ikke helt ennå! Vi har sendt en forespørsel til FIFA om det, men ikke fått svar. Så vi vet faktisk ikke, sier Kenneth Karlsen, sports- og administrasjonssjef i Mjøndalen, til Nettavisen.

To «norske» representanter



Under VM i Brasil i 2014 betalte FIFA klubber 1,770 britiske pund (rundt 19,100kr) per spiller for hver dag de var med i mesterskap, meldte Daily Mail. Om dette gjelder for prøve-VM er Karlsen usikker på.

- Jeg har ikke klart å finne ut om de tidligere har kompensert under prøve-VM. Jeg vet at de har gjort det i VM, og det var derfor jeg sendte forespørselen. Jeg har ikke noe informasjon, men vi antar at dersom det er en form for kompensasjon, så får vi det. Mer får vi ikke gjort, sier Karlsen.

Bokwé, som nylig signerte ny kontrakt med Mjøndalen til 2020, er en av to spillere i prøve-VM som til daglig spiller i Norge. Alex Gersbach i Rosenborg er med i Australias tropp dette mesterskapet.

Selv om Karlsen håper på at klubben kan få litt igjen for førstekeeperens opphold i Russland, er han klar på at dette ikke nødvendigvis vil ha stor betydning for OBOS-ligaklubbens økonomi.

- Nei det vil det ikke ha. Men, for all del, vi skal ikke kimse av dette. Vi tar gladelig i mot kompensasjon dersom vi får det. Det er ikke det aller viktigste, men vi får se hvordan det blir, sier Karlsen.

Han forteller at han heller ikke har vært i kontakt med det kamerunske fotballforbundet om hvorvidt de har fått noe informasjon på dette temaet.

Kan ta tid



Kamerun tapte, som nevnt, sin første kamp i sommerens prøve-VM mot Chile. Nå venter vanskelige kamper mot Australia og Tyskland.

For Mjøndalens del kan de også gå en spennende tid i vente, så lenge Kamerun er med i mesterskapet. De venter i spenning på å høre fra FIFA.

- Både med tanke på utbetalinger og reglementet så er det FIFA som er den beste å spørre. Men vi har ikke mottatt noe svar. Vi har jo ikke så mye å gjøre med FIFA ellers, men jeg antar at det tar ganske lang tid der, sier Karlsen.

Det skal uansett ikke ha kommet på Mjøndalen som noen overraskelse at Bokwé ble tatt ut. Og selv om Karlsen sier at det kanskje er naturlig å tenke at man burde kompenseres, så er ikke dette hovedprioriteten.

- Det er aldri noe gunstig å miste det som var førstekeeperen vår. Samtidig så var det sikkert en helt utrolig opplevelse for han, og det var jo en selvfølge for oss at han fikk bli med der. sier Karlsen.

