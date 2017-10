Frankrike slet seg til tre poeng borte mot Bulgaria

Tok et stort skritt nærmere neste års VM-sluttspill.

BULGARIA - FRANKRIKE 0-1

Frankrike tok en livsviktig seier i gruppe A, da de senket Bulgaria 1-0 på bortebane. Blaise Matuidis tidlige scoring ble tungen på vektskålen for «Les Bleus».

Etter at Sverige knuste Luxembourg med 8-0 tidligere denne lørdagskvelden, så trengte Frankrike tre poeng for å ta tilbake tabelltoppen i gruppe A.

Seieren er Frankrikes første borteseier i Bulgaria på 85 år. Man må helt tilbake til 9. juni 1932 for å finne siste gang franskmennene tok med seg seieren hjem fra det øst-europeiske landet.

1 - France have won only one of their 8 away games in Bulgaria (D1 L6), the first one on 9 June 1932 (5-3). Danger.