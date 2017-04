ANNONSE

30-åringen publiserte blodige bilder av seg selv på Facebook etter episoden. Offredo hevdet at han uten forvarsel ble angrepet på en sykkeltur sammen med to kamerater.

– Resultatet: En brukket nese, ribbein i en sørgelig forfatning og blåmerker over hele kroppen. Og på toppen av de fysiske skadene er jeg først og fremst sjokkert, skriver Offredo.

Sykkelproffen, som tidligere i karrieren har syklet for FDJ, er i øyeblikket under kontrakt med det belgiske Wanty-laget. Han spesifiserer ikke hvor angrepet fant sted, men skriver at det skjedde i «menneskerettighetenes land».

Offredo omtaler heller ikke hvem som kan ha stått bak angrepet.

– Jeg er ikke sint, jeg er bare lei meg over å måtte si at jeg ikke håper barna mine begynner med denne idretten som jeg elsker. Du reiser på trening om morgenen, men vet ikke om du kommer tilbake, skriver han.

