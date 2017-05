Fransk TV-kanal: - Benjamin Mendy er på vei til Manchester City

ANNONSE

Den franske venstreback Benjamin Mendy skal være veldig nære en overgang til Manchester City, ifølge den franske TV-kanalen SFR Sport.

De melder at Mendy har satt seg på flyet fra Marseille, og vil gjennomføre den medisinske testen i Manchester søndag, før overgangen blir formelt bekreftet.

Les mer: Bernardo Silva klar for Manchester City

Mendy hadde gjort lite for å drepe ryktene da han tidligere søndag la ut et bilde av at han satt i et fly. Frankrike møter Paraguay 2. juni, og på sosiale medier ble det spekulert i hvorvidt Mendy var på vei til den franske landslagstroppen.

Mendy off to Manchester for his medical pic.twitter.com/SzTBHCZFSq — the man (@solzz97) May 28, 2017

Kort tid etter var Mendy på farten igjen. Denne gangen med en video av seg selv der han kjørte motorsykkel i Paris, med beskrivelsen «Manchester har endret seg litt, hva? Slapp av alle sammen».

Exceptional! Benjamin Mendy posts video of him arriving Paris: "Manchester has changed eh? Everyone chill out." pic.twitter.com/NTQChwVmdD — Get French Football (@GFFN) May 28, 2017

Det ble tidligere meldt av den franske radiokanalen RMC Sport at både United og City var villige til å legge rundt 45 millioner euro (ca 425 millioner norske kroner) på bordet for å sikre seg backen.

City are in talks with Monaco about signing Benjamin #Mendy.

City and United are locked in a battle for Mendy. Both are willing to pay €45m. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 26, 2017

Skulle Mendy signere for City blir han den andre Monaco-spilleren på kort tid som bytte ut fyrstedømmet for Manchester. Portugisiske Bernardo Silva ble klar for City tidligere denne uken.

Det kan fortsatt se ut til at City ligger an til å vinne kampen, men akkurat i dag er det nok Mendy selv som ler høyest.