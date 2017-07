12 utøvere klare for friidretts-VM

Den norske troppen til VM i friidrett i London inneholder i øyeblikket 12 navn. Det er ikke helt utelukket at den kan bli utvidet.

Mandag presenterte landslagssjef Håvard Tjørhom listen over utøvere som kan forberede seg til mesterskapet i august. Den besto av fem kvinner og sju menn.

Jonathan Quarcoo (200 meter), Karsten Warholm (400 meter hekk), Filip Ingebrigtsen (1500 meter), Jakob Ingebrigtsen (3000 meter hinder), Sondre Nordstad Moen (5000 meter), Martin Roe (tikamp) og Håvard Haukenes (kappgang) skal representere Norge på herresiden.

Isabelle Pedersen (100 meter hekk), Amalie Iuel (400 meter og 400 meter hekk), Hedda Hynne (800 meter), Karoline Bjerkeli Grøvdal (1500 og 5000 meter) og Sigrid Borge (spyd) er de norske håpene på kvinnesiden.

Samtlige 12 har klart VM-kravet til Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Stor tropp

Troppen er én av de største til et VM på lenge.

- Vi føler at alle som er her er godt innenfor det vi satte som krav. Sånn sett er det en veldig spennende tropp, sier landslagssjef Håvard Tjørhom til NTB.

- Det er ulike utøvere her. Noen er mer rutinerte enn andre. For noen vi mesterskapet bli læring, men samtidig er det likevel utøvere som har prestert bra. De er ikke kun med for læringen, tilføyer han.

Sistemann til å klare kravet var Sondre Nordstad Moen. Han løp inn til sterke 13.20,16 på 5000-meteren under et internasjonalt stevne i belgiske Heusden-Zolder lørdag. Det var personlig rekord.

Vidar-løper Nordstad Moen har for øvrig klart VM-kravet også på maraton, men prioriterer å løpe på bane i årets mesterskap.

Orion-sprinter Jonathan Quarcoo sikret for øvrig VM-billetten da han løp 200-meteren på 20,39 under U23-EM i Bydgoszcz nylig.

- 16 år er ungt

Tvil har det også vært rundt 16 år gamle Jakob Ingebrigtsens VM-kandidatur. Mesterskapet i London var opprinnelig ikke med i planene til stortalentet, men det forandret seg etter at unggutten smadret VM-kravet på 3000 meter hinder i sitt første forsøk på distansen.

Etter gullet på samme distanse i U20-EM søndag, besluttet yngstebror Ingebrigtsen i samråd med trener og pappa Gjert å satse mot senior-VM.

- 16 år er ungt, men samtidig lever og bor han i et toppidrettsmiljø med en far som etter hvert har ti års erfaring som trener. Sånn sett er han eldre i konkurransealder enn 16, sier Tjørhom.

IAAF kan samtidig invitere enkeltutøvere som ikke har klart kravet. Det gir en åpning for at den norske troppen kan bli utvidet.

VM i London arrangeres fra 5. til 13. august.

