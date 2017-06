ANNONSE

BISLETT/GRENSEN (Nettavisen): Den norske stjernen hang lenge med i teten, men i mål var han på fjerdeplass med tiden 3.36,74.

- En flott gjennomkjøring og en fin 4. plass for Filip, konkluderte NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter løpet.

Ingebrigtsen hadde imidlertid selv håpet på et bedre løp.

- Når det var så mye folk, god stemning fint vær og mange andre gode resultater, så var det litt kjedelig at det ble sånn, men jeg er fornøyd med hvordan jeg plasserer meg i mål, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

- Jeg følte de to første rundene gikk veldig greit, men så kjente jeg at farten gikk veldig mye ned. Jeg prøvde å holde samme fart, men da endte jeg opp med å være først. De som holder litt igjen de to første rundene får mye gratis med at de bare kan skli opp i ryggen. Det ble litt tungt på slutten, forklarer nordmannen.

Jake Wightman fra Storbritannia stakk av med seieren med tiden 3.34,17 foran Elijah Manangoi fra Kenya og polske Marcin Lewandowski.