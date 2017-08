Bolt avsluttet karrieren med gigantnedtur

Justin Gatlin vant en upopulær seier på 100-meteren.

Usain Bolt infridde ikke forventingene og ble bare tredjemann på sin siste 100 meter under friidretts-VM i London lørdag kveld.

Justin Gatlin og Christian Coleman sørget for amerikansk dobbeltseier. Bolt fikk langt ifra til et ideelt løp og ble som før i VM liggende på etterskudd ut fra start.

- Jeg er lei meg for at jeg ikke kunne avslutte med seier, men jeg vil takke alle for støtten. Det har vært en vidunderlig opplevelse, sa Bolt etter løpet.

Overfor NRK utdypet han at han har hatt et vanskelig år. Bolts gode venn Germaine Mason i en motorsykkelulykke på Jamaica i april.

- Det har vært tøft hele tida. Jeg har vært igjennom mye. Jeg har måttet jobbe mye, og jeg mistet vennen min i år. Jeg har prøvd å forholde meg rolig uansett hva som har skjedd og gjøre mitt beste. Det er nøkkelen, poengterte Bolt.

Slått på spesialiteten



Jamaicaneren nærmet seg Coleman som holdt teten innledningsvis, men heller ikke avslutningen var god nok denne gangen. Gatlin fikk opp en høyere toppfart og triumferte på tida 9.92 sekunder, noe som er sesongbeste for ham.

Coleman fullførte på 9.94, mens Bolt klokket inn på 9.95. Også for Bolt var den tida årsbeste.

ANTIKLIMAKS: Usain Bolt fullførte sitt siste individuelle mesterskapsløp på en uvant tredjeplass. Vinner Justin Gatlin ses bak til venstre på bildet.

Med sine 35 år og 176 dager ble Gatlin lørdag den eldste herreløper noensinne til å vinne et VM-gull på 100 meter, ifølge statistikktjenesten Gracenote. Den forrige rekorden ble satt av Linford Christie (33 år og 135 dager) i 1993.

Upopulære Gatlin er tidligere dopingdømt to ganger. Amerikaneren måtte felle noen tårer etter å ha sikret seg den gjeve tittelen som verdens raskeste mann.

- Jeg har måttet tåle mye opp gjennom årene. Jeg snakket med Usain etter løpet, og han sa «du fortjener ikke denne pipekonserten. Du har jobbet hardt for dette». Jeg respekterer ham virkelig, sa Gatlin.

Merkelig stemning



- Det er en merkelig situasjon som utspiller seg her nå, NRK-kommentator Jann Post da publikum buet mot Gatlin, men samtidig hyllet Bolt.

Nå gjenstår bare stafetten over 4x100 meter for Bolt i VM før superstjernen legger opp.

Verdensrekordholder Bolt har elleve VM-gull og åtte triumfer i OL-sammenheng. Gatlin vant VM på distansen helt tilbake i 2005 og kapret også OL-gullet året etter.

Bolt hadde på forhånd slitt i de innledende heatene, spesielt på de første meterne, og i semifinalen måtte han se seg slått på distansen for første gang på fire år.

Semifinaletiden stoppet på 9.98 og var ett hundredel svakere enn amerikanske Colemans tid.

Overfor NRK sa sprinterlegenden litt tidligere i VM at han tenkte for mye på akkurat starten. Men heller ikke lørdag klarte han å unngå å havne flere meter bak de sterkeste tidlig i løpene sine. I finalen ble det tidenes beste sprinters bane.