Bolt med årsbeste da han vant i Monaco

Usain Bolt kom seg under ti-tallet for første gang denne sesongen da han vant 100-meteren under Diamond League-stevnet i Monaco med tiden 9,95 fredag.

Monaco-stevnets største trekkplaster var utvilsomt Usain Bolt på 100-meteren. Den jamaicanske løpekongen legger opp etter VM, og fredagens løp var dermed et av hans aller siste på distansen.

Bolt ble utfordret på de siste meterne i Monaco, men 30-åringen vant i kjent stil med tiden 9,95.

Amerikanske Isiah Young var nærmest med 9,98.

Bolt har kun to ganger tidligere vært på startstreken på 100 meter i år. Han vant begge løpene, men tidene var ikke akkurat fenomenale for verdens raskeste mann. Han løp 10,03 på hjemmebane i Kingston og 10,06 i tsjekkiske Ostrava.

30-åringen måtte behandles for ryggproblemer etter løpet i Ostrava. Bolt har innrømt at oppladningen til VM ikke har vært ideell.

– Jeg har vært hos legen, og han har jobbet med ryggen min. Ryggen har alltid vært en utfordring. Det stoppet meg egentlig ikke fra å trene, men det gjorde det litt vanskeligere. Jeg har forbedret meg mye. Det er ikke perfekt, men det skal gå bra, sa Bolt, ifølge Daily Telegraph.

Bolt satte verdensrekord på 100 meter med tiden 9,58 under Berlin-VM i 2009. Han er friidrettshistoriens største stjerne med sine åtte OL-gull, elleve VM-titler og tre verdensrekorder.

(©NTB)