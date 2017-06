Bolt tilbake med seier

ANNONSE

Usain Bolt vant selvfølgelig, men vinnertiden på 100 meter i Ostrava onsdag kveld var ikke bedre enn 10,06.

Jamaicaneren legger opp etter VM i London, og løpet hans i Tsjekkia var et av hans siste på distansen noen gang.

30-åringen kom seint ut av startblokkene, men snek seg glatt fram etter hvert. Han vant med tre hundredeler ned til Cubas Yunier Perez. Den jamaicanskfødte tyrkeren Jak Ali Harvey ble nummer tre med 10,26.

Pedersen langt bak

Isabelle Pedersen (25) løp sitt svakeste løp for sesongen da hun endte på 5.-plass etter 13,12 på 100 meter hekk i Ostrava onsdag kveld.

Jenta fra Bergen var forkjølet i forrige uke, og hun måtte melde forfall til europacupstevnet for lag i Vasa sist helg.

Onsdag kveld var hun tilbake i World Challenge-stevnet i Ostrava, men uten å imponere. Reaksjonstiden var bra, men i mål var hun fire tideler bak den tyske vinneren Pamela Dutkiewicz, som vant med 12,72.

- En god start. Etter sykdommen ble dette løpet mer som trening å regne. Alt i alt har Isabelle hatt en kjempefin start på sesongen, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom til NTB.

Rikenette Steenkamp fra Sør-Afrika ble nummer to med 12,99, og det var personlig rekord. Hanna Plotitsyna fra Ukraina endte på 3.-plass med 13,02. Også greske Elisavet Pesiridou snek inn foran Pedersen med 13,08.

Isabelle Pedersen løp på 12,75 da hun satte personlig rekord under Bislett Games 15. juni.

Nordstad Moen perset

Sondre Nordstad Moen løp inn til 9.-plass og personlig rekord 28.15,12 under et stevne i tsjekkiske Ostrava onsdag kveld.

Trønderens forrige personlige rekord på distansen ble satt i USA i mai 2015 og lød på 28.25,23. 26-åringen måtte ha løpt nesten et halvt minutt fortere for at han skulle ha klart VM-kravet til Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) på distansen.

IAAF kan riktignok komme til å senke kravet om en tid bedre enn 27.45 om det blir for få som klarer det inne kvalifiseringsfristen til VM.

Storbritannias Mo Farah var igjen den som hadde mest igjen på sisterunden, og verdens beste langdistanseløper noterte seg for vinnertiden 27.12,09. Kenyas Mathew Kimeli ble nummer to med 27.14,43.

3.-plassen gikk til Ugandas Timothy Toroitich på 28.02,23.

Mo Farah har sagt at han legger opp banekarrieren etter VM i London i august. Dit drar han som naturlig favoritt både på 5000- og 10.000 meter om han velger å stille på begge distansene.

Verdensrekord



Sør-Afrikas Wayde van Niekerk spurtet inn til 30,81 og verdensrekord på den uvante distansen 300 meter under et stevne i Tsjekkia onsdag.

Den gamle rekorden ble satt i høyden i Pretoria i van Niekerks hjemland Sør-Afrika av amerikaneren Michael Johnson i 2000. Johnsons tid var på 30,85.

Johnson mistet også sin 400-meterrekord til nettopp van Niekerk, etter sørafrikanerens kanonløp under OL i Rio de Janeiro. Da ble det verdensrekord på 43,03 på van Niekerk.

Van Nierkers 30,81 var naturlig nok også raskere enn Usain Bolts stevnerekord 30,97 satt i 2010.

Wayde van Niekerk har også satt personlig rekord med 9,94 på 100 meter denne sesongen. På 200 meter har han løpt på 19,84 i år, og det er årsbeste i verden.

Van Niekerk blir en skummel mann når vi kommer til VM i London i august.

