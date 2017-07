Enorm Ingebrigtsen-nedtur i 1500 meter-finalen

Jakob Ingebrigtsen (16) var den store favoritten, men endte som nummer åtte.

Det norske stortalentet var ventet å være suveren i lørdagens 1500 meter-finale i U20-EM, men endte på en skuffende åttendeplass.

Ingebrigtsen falt på den siste runden av løpet, og dermed var gulldrømmen knust. Nordmannen klarte likevel å ta seg tilbake til tetgruppen, men evnet ikke å blande seg inn i medaljekampen.

Thomas Jefferson Byrkjeland ble beste nordmann i finalen med sin sjetteplass.

- Han mister sannsynligvis hodet og går inn i svingen. Å søke innover i banen i sving, er forbudt. Han gjør alt feil. Det sa jeg før start: Det gjør du ikke. Da klippes beina dine, sier far Gjert Ingebrigtsen til NRK etter finalen.

- Det er en personlig feil av Jakob som ikke skal skje. Det er hans egen feil. Han har ingenting der å gjøre, sier han videre til NRK.

Yngstebror Ingebrigtsen får en ny gullsjanse når han senere lørdag skal gi seg ut på 5000-meteren. Det skjer kun to og en halv time etter hans skuffende 1500-meterløp.

FALT: Jakob Ingebrigtsen var på vei til å innta teten av feltet da han dundret i bakken.

Pappa Gjert Ingebrigtsen har overfor NTB beskrevet sønnens program som «hårreisende». Søndag går han løs på sitt femte løp på fire dager når han skal kjempe om det edleste metallet på 3000 meter hinder.

- Mange vil nok kritisere at han velger å prøve seg på tre distanser i stedet for å konsentrere seg om én medaljeøvelse. Men sånn er det når man er på vei mot noe større. Jakob har mål som er litt lenger fram i tid. Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet, begrensninger og taktikk, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB tidligere i uken.

