Filip har aldri følt seg bedre forberedt

Medaljehåpet er med den mellomste av løperbrødrene.

Når Filip Ingebrigtsen (24) entrer VM-arenaen torsdag kveld, er det med en følelse av trygghet som han aldri før har kjent på.

Den mellomste av løperbrødrene fra Sandnes har verdens åttende beste tid på 1500 meter denne sesongen, og han går løs på kvalifiseringen som en opplagt medaljekandidat.

Nedturen og diskvalifikasjonen fra forsøket i Rio-OL sist sommer er definitivt et tilbakelagt kapittel.

- For det første kjennes det veldig fint ut og igjen være i et mesterskap der jeg har gjort det jeg skulle, og der jeg har vært skade- og sykdomsfri hele veien. Jeg er i veldig god form. Det er det som er drømmen og målet gjennom hele vinteren at ting skal klaffe, sa Ingebrigtsen til NTB under onsdagens pressemøte på utøverhotellet ved Tower of London.

- Som Henrik har vist, så er det ingen selvfølge i det. Det hender at folk blir syke rett før de skal løpe også. Du må ha litt flaks. Det er veldig deilig å være i et VM der du er i veldig god form og er godt forberedt, fortsatte 24-åringen.

Der var det også en rekke utøvere, inkludert Karsten Warholm, som trente innendørs siden det høljregnet gjennom hele dagen i London.

- Filip-vær! Han har vært multiallergisk siden han var liten, og for ham passer det ypperlig med litt regn, sa en opplagt pappa Gjert Ingebrigtsen.

Flinkere

- Har du noensinne vært bedre forberedt? Du har vært god gjennom hele sesongen?

- Jeg føler det var greit i starten, og så har det bare blitt bedre og bedre. Det har vært veldig digg, og jeg tror ikke at jeg har vært noe særlig bedre enn dette. Kanskje handler det litt om rutine også. Jeg er blitt flinkere både før konkurransene, imellom konkurransene og i selve konkurransene. Jeg er blitt flinkere til håndtere alt rundt.

- Som for eksempel?

- Ja, som for eksempel det taktiske, men også rundt treningen. Jeg har trygghet i det jeg gjør, og jeg vet hvor jeg er når jeg gjør de rette tingene. Det er ikke sånn at jeg tror at jeg kan være så og så god. Jeg vet. Det gir en helt annen trygghet. Dette er noe jeg har tatt med meg fra i fjor. Jeg blitt mer rolig.

- Det går rykter om at du har hatt noen riktig gode treningsøkter i det siste?

- Ja, men det teller ikke i konkurranser. Da er det en helt annen setting både fysisk og psykisk. Det er andre ting som skjer i konkurranser enn under trening. Det er deilig å vite at det fysiske er der, og at det bare gjelder å konsentrere seg om selve løpet og ikke på om jeg stivner eller om jeg holder helt inn. Jeg vet at jeg kan gjøre de rette tingene underveis uten å tenke på om kroppen holder.

Vanskelig

Du skal ikke kimse av kvalifiseringer på 1500 meter. Broren Henrik misset i forsøket i VM i Beijing for to år siden, og Filip ble selv disket for en ulovlig manøver under forsøket i OL i Rio sist sommer.

- Er det slik at det er kvalifiseringsløpet som er det vanskeligste? Verre enn en eventuell semifinale og finale?

- Helt klart. Det har jeg hørt at Henrik har sagt i mange år. Det er i forsøket at det er flest løse kanoner. Folk som er urutinerte, nervøse og som du ikke helt vet hvor du har. Kommer du gjennom den så er du god nok for en finale.

- Har du tenkt gjennom hvordan du skal opptre?

- Ja. Jeg skal ta minst mulig risiko og heller springe rundt hvis det gir mindre risiko enn den korteste veien. Jeg må være framme når det skjer.

- Hva må du ha oppnådd for at du skal være fornøyd med når du reiser hjem igjen til Norge?

- Jeg er misfornøyd om jeg ikke kommer til finalen. Så får jeg ta en vurdering om hva jeg er fornøyd med om at jeg kommer dit. Det aller viktigste er å gå videre fra heatet uten å bli disket.

