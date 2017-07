Filip Ingebrigtsen satte sin beste tid for året da han løp inn til femteplass på torsdagens 1500 meter under Diamond League-stevnet i Lausanne.

24-åringen noterte tiden 3.34,38. Det var 2,36 sekunder bedre enn det han leverte under Bislett Games forrige måned.

Aman Wote fra Etiopia var raskest i Sveits torsdag. Han var i mål på 3.32,20 og slo kenyanske Charles Cheboi Simotwo med 39 hundredeler.

Ingebrigtsen er regjerende europamester på 1500 meter. Hans personlige rekord lyder på 3.32,43.

Rogalendingen var eneste norske deltaker under torsdagens Diamond League-stevne.

Jakob Ingebrigtsen under EM-kravet



Jakob Ingebrigtsen (16) klarte kravet til U20-EM og løp inn til pers på 5000 meter under et stevne på Bislett torsdag. Han løp over mål på tiden 13.49,48.

16-åringen var godt under kravet på 14.30 til U20-EM i Grosseto. Samtidig forbedret han sin bestenotering på distansen med nesten et minutt. Ingebrigtsens forrige pers var 14.38,67, ifølge NRK.

I juni satte stortalentet personlig rekord med nesten tre sekunder på 1500 meter under Diamond League-stevnet i friidrett i Stockholm.

