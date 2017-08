Filip Ingebrigtsen stormet inn til VM-bronse

Spania vurderte å legge inn protest mot nordmannen, men bestemte seg for å droppe det.

Saken oppdateres.

SISTE: Spanske Adel Mechaal bekreftet først overfor TV 2 at han hadde protestert på Ingebrigtsens oppførsel på oppløpet, men ifølge NRK skal denne protesten aldri ha blitt levert inn.

Mechaal kom sterkt på oppløpet, men nordmannen fikk kastet seg fram ved målstreken og sikret bronsemedaljen med tiden 3.34,53. 24-åringen har personlig rekord på 3.32,43. Mechaal mente etter løpet at Ingebrigtsen blokkerte ham på oppløpet, og vurderte å legge inn en protest.

Ingen protest



Det spanske forbundet gikk imidlertid ikke videre med det etter å ha sett video av situasjonen.

- De ville se videoen, også etter å ha gjort det har de ikke gått videre med å legge inn protest på det, sa toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund Håvard Tjørhom.

- Så da er det i boks?

- Det er bronse, forsikret Tjørhom.

Senere kom det altså frem at denne protesten aldri ble levert. Dermed blir Ingebrigtsen stående med bronsemedaljen.

GIKK I BAKKEN: Filip Ingebrigtsen gikk i bakken etter å ha blitt dyttet av Adel Mechaal.

Rasende spanjol



Ingebrigtsen lå foran spanjolen på oppløpet, og da Mechaal forsøkte å passere nordmannen på innersiden, stengte Ingebrigtsen den luken Mechaal forsøkte å ta seg forbi i.



– Selvfølgelig legger jeg inn protest. Jeg er forbannet. Han så at jeg kom nærmere og nærmere, og valgte å stenge luken. I tillegg skubbet han meg, sier spanjolen til TV 2.

- Ingebrigtsen er en skitten løper. Han skubbet meg i semifinalen også, og da la vi ikke inn protest. Vi vil at alle skal følge reglementet og derfor legger vi inn protest. Jeg vet ikke kommer det om det blir gjort om på. Men et lignende tilfelle før har gjort at ting er blitt forandret. Vi får bare vente å se, sa han til TV 2 Sporten.

- Det er sånn det er. Han velger å gå på innsiden der det er trangt. Jeg kan ikke ta hensyn til folk som kommer bak meg. Jeg løper alt jeg kan til mål, sier Ingebrigtsen til NRK.

- Jeg var litt bekymret for han i heatet og i semifinalen også fordi han springer veldig keitete. At han velger å gå på innsiden når det er masse plass på utsiden, skjønner jeg ikke helt, fortsetter han.

VM-Bronse



Filip Ingebrigtsen løp inn til VM-bronse i 1500 meter-finalen søndag kveld.

Den norske løperen imponerte stort i finalen, og holdt unna på oppløpet i kamp mot spanske Adel Mechaal.

Ingebrigtsen la seg midt i feltet fra starten av, mens Asbel Kiprop og Timothy Cheruiyot satte fart. Også Elijah Motonei Manangoi kastet seg med i teten, og trioen fikk etter hvert en liten luke til resten av utøverne.

Ingebrigtsen tok opp jobben med å hente inn trioen fra Kenya. Den jobben gjorde han på utsøkt vis, og han kom seg opp i tetgruppen. På oppløpet så det ut til å bli tungt for Ingebritsen, men nordmannen spurtet likevel ikke til en tredjeplass og dermed VM-bronse med tiden 3:34,53.

Elijah Motonei Manangoi tok gullet foran landsmannen Timothy Cheruiyot.

SPURT: Duellen mellom Filip Ingebrigtsen og Adel Mechaal endte med at nordmannen kom først i mål. Mechaal la inn protest for nordmannens oppførsel.

Mål om medalje

Ingebrigtsen har tidligere uttalt at han hadde som mål ta medalje i finalen.

Det målet klarte han å oppnå.

Nordmannen imponerte i både forsøksheatet og semifinalen, og hadde god kontroll i kampen om en plass i søndagens finale.

- Nå er jeg i finalen, og da kan jeg endelig ta stilling til hva jeg kan få til der. Jeg må ærlig innrømme at jeg har mål om å ta medalje. Når jeg først er i finale og har muligheten, så må jeg si det, sa han til NTB.

Både i semifinalen og i forsøket har det vært mye knuffing, og Filip har begge gangene gjort løpene sine inne ved lista. Han har lagt seg i rygg på løpere med årsbeste i verden, og sier at det har vært en kalkulert risiko.