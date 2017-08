Den russiske tresteghopperen Anna Pjatykh er utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet.

36-åringens utestengelse gjelder fra 15. desember 2016. Hennes resultat fra VM i Osaka 31. august 2007 strykes, og det samme gjelder alle hennes resultater oppnådd fra 6. juli 2013 til 15. desember 2016.

Pjatykh endte opprinnelig på 4.-plass i VM i 2007, men rykket opp til bronseplass etter at også greske Chrysopiyi Devetzi ble tatt for doping. Nå mister også Pjatykh medaljen sin, og den går i stedet til Marija Sestak fra Slovenia.

En retest viste at Pjatykh hadde dopet seg på et anabolt steroid. I juli 2013 testet den russiske tresteghopperen positivt for annen gang.

Pjatykhs beste resultat kom i VM i Berlin 2009. Da tok hun bronse.

