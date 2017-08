Full familiefest for bronsevinner Filip

Bare løperbroren Jakob manglet da 1500-meterløperen Filip Ingebrigtsen sprettet champagnen under bronsefesten I London natt til mandag.

Nesten fire timer etter at VM-bronsen var sikret i en høydramatisk 1500-meterfinale, der det lenge var trusler om protester, kom Filip ned trappa til kjellerlokalet på Grange Tower Bridge Hotell et par steinkast fra Themsen i City of London.

Der ventet en haug med kjente, blant annet mamma Tone, fem søsken og forloveden Astrid Mangen Cederkvist.

Storebror Henrik (27) passet på så han fikk lillebror William (2) opp på skuldrene med gang han entret lokalet.

Rått

– Helt rått! I dag er vi utrolig stolt! konstaterte friidrettspresident Ketil Tømmernes før han forærte champagneflasken til Filip, som etter litt klabb og babb fikk åpnet den så spruten føyk.

Det var tydelig at 24-åringen koste seg blant sine egne.

– Dritkult! Det er herlig å feire med så mange kjente, nær familie, venner og alt, sa Filip.

Ifølge sikre kilder var det en gjeng på hele 28 stykker som kom ens ærend for å støtte Filip i de siste VM-dagene.

– Ja, og jeg hadde litt press på meg. Hele gjengen hadde bestilt for hele helga, og de var en støtte i både forsøk og semifinale. Jeg hadde et press for å komme meg videre, for hvis ikke hadde de ikke fått noe valuta for pengene. Det var deilig å innfri, og det er hyggelig å få hilse på familien. Jeg har fått hilst på dem innimellom, men det er kult å ha dem her på tribunen.

Offer?

– Du har vært veldig mye borte fra dem, blant annet seks uker i St. Moritz. Hvilket offer er det å være borte så lenge fra dem?

– Det er det som skal til for å bli god. Vi bruker høydetrening gjennom hele året, og det er en del av vår treningsfilosofi. Jeg var heldig å få selskap av forloveden min i ti dager. Det hjelper på litt det.

– Hvor mye betyr familien for deg?

– Den betyr alt. Jeg hadde ikke stått her hvis det ikke hadde vært for dem. Da hadde jeg gitt meg løping for lenge siden. Det å ha Henrik har betydd veldig mye, og uten støtten fra mamma og pappa hadde det ikke vært noen vits i å fortsette. Det hadde ikke vært resultater til det, sa Norges ferskeste medaljevinner i friidrett.

NB: Den nevnte løperbroren Jakob (16) dro hjem fra friidretts-VM tidligere i uken for å forberede seg til et stevne i Polen.

