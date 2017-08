Grøvdal håper på reprise i finalen

En lettet Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) håper at søndagens finale på 5000 meter går unna på tilsvarende vis som torsdagens forsøk.

– Jeg håper selvsagt at de beste ikke stikker i vei med en gang, og at det på en måte blir to løp. Jeg vet at det er en stor sjanse for det. Egentlig håper jeg at det blir som nå, at det går i jevnt stor fart, men ikke for fort og at det blir åpent mot slutten.

I onsdagens oppløp ble Grøvdal mistet hun den siste plassen, men 15.00,44 var mer enn godt nok til å gå videre på tid.

– Jeg er skikkelig lettet. Det var her jeg skulle gå videre. Forsøket er det verste å komme videre fra, og jeg er superfornøyd, sa hun til den skrivende delen av norsk presse.

Romsdalsjenta kom inn som nummer seks, og det var bare de fem beste som gikk direkte videre. Hun så spent opp mot tavla da hun kom i mål.

– Ja. Jeg visste ikke hvordan det første heatet hadde gått, bortsett fra at det gikk fort med dem som var i tet. Det var veldig bra at jeg gikk videre.

Gire om

– Hva skjedde på oppløpet? Du kom inn i det som nummer tre?

– Det er litt verre å spurte når de siste 1000 gikk så fort som 2.44. Jeg trodde egentlig at jeg hadde det da jeg gikk ut av svingen, men så så jeg på tavla at det var mange rundt meg. Da måtte jeg gire om igjen. Jeg var litt stiv, det var jeg, den spurten skal sitte bedre en annen gang.

– Vurderte du å henge på Molly Huddle som stakk i vei allerede fra rundt 1000 meter?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg visste at hun løp med joggesko og at hun hadde et leggproblem. Dette var den eneste muligheten hun hadde til å prøve seg. Jeg visste at enten kom hun til å klare det, eller så tar vi henne inn igjen.

Nær pers

– Du er bare tre sekunder unna persen din?

– Ja, det er ganske utrolig, for det var den letteste 5000-meteren jeg har løpt fram til de siste hundre meterne. Det føltes ikke som om jeg løp så fort underveis.

Et såpass godt forsøk lover fint for Grøvdals finaleløp. Hun ble nummer på distansen i OL for ett år siden, og hun tok bronse på distansen i EM. Det er ikke godt å si hva det kan ende opp med denne gangen, bortsett fra at det står 15 sterke jenter på startstrek som alle løp omtrent like fort i forsøket.

– Jeg vet at formen er bra. Det kjente jeg på 1500 meter også. Nå skal jeg ligge og hvile framover, for i dag har det vært en grusom lang dag. Jeg har ligget klar med sekken siden jeg sto opp. Det var godt å få dette unna.

– Hva skjer nå?

– Nå blir det å restituere, ta litt isbad og massasje, jogge lett og koble av. Nå har mamma og pappa kommet hit, og jeg skal slappe litt av sammen med dem.

Litt kvalitetstid med familien kan fort gjøre susen for 27-åringen fra Isfjorden i Møre og Romsdal, det samme fylket som også verdensmester Karsten Warholm kommer fra.

