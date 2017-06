Grøvdal nummer ni i Roma

ANNONSE

Karoline Bjerkeli Grøvdal gjennomførte en god 5000 meter med 15.05,36 og 9.-plass under torsdagens Diamond League-stevne i Roma.

Særlig avslutningen til Grøvdal var god, men hun hadde ingen mulighet til å henge med alle de sterke løperne fra Kenya og Etiopia i front.

– Jeg føler formen er veldig bra, men det gikk litt for sakte i gruppa på de første 3000 meterne. Hadde feltet der jeg lå vært litt bedre tror jeg at jeg kunne ha perset i dag, sa Grøvdal til NRK.

– Jeg følte meg veldig sterk, la hun til.

VM-kravet inne

Tiden var mer enn god nok til at hun klarte VM-kravet på 15.22. Det er dog ikke sikkert at Grøvdal prioriterer denne distansen i årets VM i London i august.

Karoline Bjerkeli Grøvdal var ikke like god tidsmessig som på sitt beste sist sesong. Hun løp under 15 blank for første gang nettopp i det tilsvarende stevnet i Roma. Da ble det 14.57,77 for utøveren fra Isfjorden i Møre og Romsdal. Senere på året senket hun sin personlige rekord ned til 14.57,53 da hun ble nummer sju under finalen i Rio de Janeiro i Brasil.

Bislett Games neste

Grøvdals neste konkurranse blir under Bislett Games torsdag 15. juni. Det stevnet har også Diamond League-status. Der stiller løperen som fyller 27 år dagen før opp på 3000 meter hinder. Det kan fort bli den øvelsen hun løper i London-VM.

Hellen Obiri vant 5000-meteren på 14.18,37 og kenyaneren satte årsbeste i verden. Tiden er verdens femte beste gjennom alle tider.

Kenya tok også 2.-plass ved Agnes Jebet Tirop med 14.33,09. 14.33,32 holdt til 3.-plass for Etiopias Letesenbet Gidey.

