Hekke-Amalie tilbake i Norge, merker stor forskjell fra USA

Amalie Iuel (23) er overlykkelig for at hun flyttet hjem til Norge og kom seg innunder treningsregimet til Leif Olav Alnes.

Etter fire år som student og friidrettsutøver i USA er hun endelig blitt norsk statsborger med tilhold i Norge igjen, der hun bodde fra hun var to til hun var 12 år.

I VM i London skal hun delta både på 400 meter og spesialdistansen 400 meter hekk. Det starter søndag med den flate øvelsen.

Iuel forteller om en markant forskjell på amerikansk og norsk trenings- og konkurranseliv.

– Jeg har trent mye i de to siste ukene og heller konkurrert litt mindre for å få mest mulig ut avgreningene. Det synes jeg at vi har klart å gjennomføre bra. Vi har trent mye og tungt og sluppet litt opp i den siste uken fram mot VM. Tungt betyr mange timer, mange løp og med pauser mellom hvert løp for å sikre at kvaliteten holdes oppe, sa hun da NTB møtte henne på det norske utøverhotellet i hjertet av London fredag.

Forskjeller

Iuel har konkurrert mye de siste årene. Det har tæret på kreftene. Trener Leif Olav Alnes har kalt programmet hennes for bortimot umenneskelig.

– Hva er det viktigste du har lært etter at du kom tilbake fra USA?

– At underlaget er veldig viktig. I USA trente vi med piggsko på hardt underlag på bane. Alt vi gjorde var på hardt underlag, på sement og asfalt. I Norge er det annerledes. Hvis vi kan trene på gress, så gjør vi det. Vi tar hekketreningen på gresset. Da sparer du føtter og bein og alt, og det har jeg kjent stor forandring på. Å løpe på mykt underlag gjør en stor forskjell.

– Er det andre forskjeller på norsk og amerikansk mentalitet?

TO DISTANSER: Friidrettsutøver Amalie Iuel tøyer ut i Slottsparken i Oslo mandag formiddag. Iuel skal løpe 400 meter og 400 meter hekk under VM i friidrett i London.

– Ja. Jeg synes at vi er mye flinkere til å ha det gøy med det vi driver med her i Norge i den treningsgruppen jeg er med. Vi tuller og har det kjempegøy sammen, men vet samtidig når vi skal være seriøse. I USA var det mer slik at alt skulle være seriøst. Vi fikk ikke lov til å tulle rundt, og fikk knapt nok lyst til å fnise under oppvarmingen. Det tror jeg gjør at man fort kan bli ganske utbrent. Det er ikke sunt om man er såpass fokusert og at nervesystemet er påkoblet hele tiden. Det er også viktig å koble av en gang iblant, bare kjenne at man har det gøy rett og slett.

– Er det litt av det samme når du sier at du ikke lenger må ha konkrete resultatmål å forholde deg til en hver tid?

– Ja! I USA finnes det bare ett rett svar om treneren spør hvordan jeg har tenkt å gjøre det til helga, og det er at jeg skal vinne, selv om det er helt urealistisk om man ser på tallene og statistikken. Det er dumt å sette krav til seg selv som hele tiden ender med at man blir skuffet. Det blir alltid feil å sette strenge krav.

– Er det litt godt?

– Ja. Det er beroligende. Leif Olav sier før konkurranser at det uansett er 100 prosent backing. Det er kjempegodt å høre. Det har hendt at jeg har prestert dårlig og så tenkt at jeg bare må gå hjem fordi treneren er misfornøyd. Sånn er det slett ikke i den gruppen jeg er i nå. Her er vi positive til hverandre, og det er full støtte.

Finpuss

23-åringen med bosted på Frogner i Oslo er i samme treningsgruppe som Karsten Warholm og Elisabeth Slettum.

– I de siste ukene har vi har finpusset mye teknikk. Jeg kom med noen dårligere vaner fra årene i USA, og jeg har prøvd å rette på det. Leif Olav (Alnes, trener) har plukket opp ting jeg aldri har vært klar over før, og det bare på den korte tiden jeg har vært med ham. Jeg har sett stor forbedring, og det sier også han at han har. Jeg synes at vi har et veldig godt samarbeid.

– Kan du konkretisere hva du har lært av ham?

– På passering av hekken er det veldig viktig å få fram trekkfoten. Da tjener du et ekstra halvt skritt, og det blir ikke like vanskelig å holde de stegene fram til den neste hekken. Da tjener man mer på hver hekkepassering om du klarer å dra det beinet igjennom. Det har jeg jobbet mye med, og jeg håper at det er på plass her i VM.

