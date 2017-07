Ingebrigtsen enkelt til EM-finale for andre dag på rad

Jakob Ingebrigtsen (16) er klar for finale på 3000 meter hinder i U20-EM i italienske Grosseto. 16-åringen løp enkelt inn til heatseier på tiden 9.06,81.

Unggutten hadde ingen problemer med å ta seg til finale. Det var på 3000 meter hinder at Ingebrigtsen klarte VM-kravet da han satte europeisk juniorrekord med 8.26,81 for knappe to uker siden.

Ingebrigtsen var ikke i nærheten av den tiden i fredagens forsøk da han jogget bakerst helt til det virkelig gjaldt. Med 200 meter igjen tok nordmannen ledelsen og han kontrollerte inn en finaleplass og heatseier med 9.06,81. Norske Thomas Jefferson Byrkjeland tok også til finale med en femteplass i heatet og tiden 9.08,22.

Torsdag kvalifiserte Ingebrigtsen seg til finalen på 1500 meter på overlegent vis. 16-åringen skal også løpe 5000 meter under mesterskapet.

Thomsen-gull

Marcus Thomsen tok Norges første EM-gull under U20-mesterskapet i italienske Grosseto da han vant kulefinalen fredag.

19-åringen noterte seg for hele 21,36 meter i andre omgang, noe som holdt til overlegen seier.

Støtet var både personlig rekord, norsk U20-rekord og årsbeste i verden for U20.

– For en følelse. Jeg landet perfekt i ringen og kjente med en gang at det ble langt. Det er fantastisk å sette årsbeste når presset er størst, sa Thomsen til friidrett.no.

Meinseth-bronse

Det skilte nesten én meter ned til resten av pallen. Polske Szymon Mazur var nest best med 20,70, mens greske Odisséas Mouzenídis tok bronsen med 20,67.

Ingvild Meinseth sikret Norges andre medalje da hun tok bronse på 100 meter. Sørild-jenta løp på 11,77.

– Jeg er i sjokk. Jeg jobbet så hardt med å blokkere alt ute og bare tenke på mitt eget løp, sa bronsejenta til friidrett.no.

(©NTB)