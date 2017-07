Ingebrigtsen tok sitt andre gull i U20-EM

Det norske supertalentet fulgte opp lørdagens gullmedalje med et nytt gull i U20-EM søndag.

Jakob Ingebrigtsen gikk fra en enorm nedtur til en tilsvarende opptur da han først falt i finalen på 1500 meter, før han fulgte opp med å løpe inn til gull på 5000 meter noen timer senere lørdag.

Søndag var Ingebrigtsen i aksjon på nytt, denne gang i 3000 meter med hinder.

Der endte det med en ny gullmedalje og mer jubel for det norske supertalentet. Ingebrigtsen vant med tiden 8:50,00.

- Det føltes veldig lett. Jeg kjentes overraskende bra ut i forhold til hvordan jeg var i går. Jeg var litt deppet, så det var vanskelig mentalt, sier Ingebrigtsen til NRK.

U20-EM arrangeres i italienske Grosseto. I finalen stilte også Thomas Jefferson Byrkjeland, men han karte ikke å blande seg inn i medaljekampen. Byrkjeland ble nummer fem med tiden 9:00,43.

Femte løp på fire dager

Søndagens finale på 3000 meter hinder var hans femte løp på fire dager, og unggutten kom heller ikke fra fallet i 1500-meterfinalen uten skavanker.

– Han er sår langs hele høyresiden. Han gikk rett i bakken uten å kunne holde seg for. Vi får prøve å lappe ham sammen slik at han ikke blir for stiv til morgendagens finale, opplyste pappa Gjert Ingebrigtsen til NTB, som åpenbart lyktes med å få ham tilbake i godt nok slag til å ta et nytt gull.

Jakob Ingebrigtsen overrasket stort da han nylig klarte VM-kravet med god margin i debuten på 3000 meter hinder. Med tiden 8.26,81 satte han europeisk juniorrekord og ble tidenes sjuende raskeste nordmann på distansen.

Se Ingebrigtsens gulløp fra lørdagens 5000 meter-finale: