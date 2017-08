Ingen finale for Jakob Ingebrigtsen (16)

Nordmannen fikk sin VM-debut søndag.

Jakob Ingebrigtsen (16) klarte ikke å kvalifisere seg til finalen i 3000 meter med hinder søndag.

Nordmannen var lenge på skuddhold, men falt i møte med det siste hinderet, og endte dermed på åttendeplass i heatet. Ingebrigtsens tid ble 8:34,88.

Nordmannen holdt seg et stykke bak i feltet gjennom store deler av løpet, og da det virkelig ble satt fart i feltet med to runder igjen av løpet, sprakk feltet opp. Likevel klarte Ingebrigtsen å holde seg på skuddhold, men fikk det tøft den siste runden. Der ble det også et fall for nordmannen.

- Han viser at han er veldig, veldig nære, oppsummerte NRKs kommentator, Jann Post.

Stortalentet merket påkjenningen etter løpet og følte seg uvel og måtte til medisinsk sjekk etter fallet.

- I dag gjør han alt han kan, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

- Det ble litt som forventet. Det ble litt sånn «reality check» og han kjenner på nivået. Han hang veldig bra med, men så hadde en veldig dårlig vanngrav nest siste, og da satt piggskoene godt plantet i vanngraven, fortsatte han.

Falt

– Vi snakket med Jakob inne hos medisinsk og da sa han at han var sikker på at han skulle drukne i siste vanngrava, så han begynte å kjenne det da. Han havnet akkurat mellom to grupper. Han er bedre enn de bak, men akkurat ikke helt god nok til å henge med de foran, sa broren Henrik Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsens personlige rekord var 8.26,81 før VM-løpet.

Tredje heat



Ingebrigtsen løp i det tredje, og siste heatet. De tre beste i hvert heat, samt de seks beste tidene totalt går videre til finale.

I det første heatet tok Soufiane Elbakkali, Mahiedine Mekhissi og Getnet Wale seg videre til finalen.

I det andre heatet var Evan Jager sterkest foran Tafese Seboka og Yoann Kowal. Conseslus Kipruto vant Ingebrigtsens heat foran Stanley Kipkoech Kebenei og Matthew Hughes.

Finalen går tirsdag kveld klokka 22:10 norsk tid.

Rekorder

Ingebrigtsen er den yngste til å løpe 3000 meter hinder i VM-sammenheng noensinne og er også den yngste utøveren som deltar i London i år. Søndagens løp var kun hans fjerde på distansen.

Ingebrigtsen har i år tatt den internasjonale scenen med storm. 16-åringen har satt flere juniorrekorder, og han sikret seg VM-plass ved å løpe godt under kravet i debuten på 3000 meter hinder.

Månedens utøver

- Jeg hadde ikke sett for meg at han skulle løpe så fort som 8.26,81 som er tiden han kvalifiserte seg inn i mesterskapet på. Jeg hadde sett for meg 8.40-8.45 kanskje? Men det viser at han har relativt bra hindertaktikk. De er flinke motorisk, har god kroppskontroll, kroppsbeherskelse og motorikk og bevegelighet. De er flinke til å komme seg over hindrene på en effektiv måte, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB lørdag.

Jakob Ingebrigtsen vant også suverent to gull under U20-EM. Sandnes-gutten kunne fort å ha stått igjen med en gulltrippel om det ikke hadde vært for et fall under finalen på 1500-meteren.

Yngstebror Ingebrigtsen ble kåret til månedens mannlige friidrettsutøver i Europa for juli av Det europeiske friidrettsforbundet (EA).