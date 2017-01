IOC har fratatt Bolt og Jamaica OL-gullet fra 2008

ANNONSE

Det var i fjor sommer at det ble klart at Jamaica ville miste gullet sitt etter at Nesta Carter hadde testet positivt. Dermed tilfaller gullet nå Trinidad og Tobago, mens Japan får sølv og Brasil rykker opp til bronseplass.

Usain Bolt har blitt fratt OL-gullet fra stafetten under Beijing-OL i 2008 etter at lagkameraten Nesta Carter har testet positivt for et forbudt stoff.

Carter var en del av Jamaicas stafettlag som altså tok gull under OL i 2008.

Usain Bolt hadde vunnet tre OL-gull tre ganger på rad, men den imponerende bragden brytes nå altså opp av en prøve med det forbudte stoffet.

Prøven kommer som et resultat av at 454 dopingprøver fra Beijing-OL har blitt testet på nytt av IOC. Carters A-prøve skal ha inneholdt det forbudte stoffet Metylheksanamin.

- Det jamaicanske laget er diskvalifisert og alle medaljer, pins og tilhørende diplomer er trukket tilbake og må returneres, heter det i en pressemelding fra IOC-hovedkvarteret. Det jamaicanske laget satte også verdensrekord på stafetten i Beijing. Den blir også strøket.

Dermed står Bolt igjen med bare åtte OL-gull.

Carter var også på Jamaicas stafettlag som vant gull i OL-stafetten i London 2012. Jamaica fratas ikke gullet fra London, men ifølge Insidethegames.com vil det bli gjennomført målrettet testing av Carters prøver.

I tillegg var Carter på stafettlagene som vant gull i VM i 2011, 2013, og 2015.