Iuel drømmer om verdenstoppen

Amalie Iuels (23) plan er å skynde seg langsomt til toppen.

Senere i dag løper hun sin første øvelse i friidretts-VM i London med 400 meter flatt. Der er deltakelsen del av et langsiktig mål. Mandag skal hun i tillegg forsøke seg i kvalifiseringen på spesialdistansen 400 meter hekk.

Iuel liker ikke å snakke om konkrete resultatmål, men vet hva hun innerst inne ønsker. Målet er ikke ulikt veldig mange andre som driver med idrett.

– Jeg drømmer selvsagt om å nå verdenstoppen en eller annen gang. Det gjelder å skynde seg langsomt. Det er som pappa alltid sier at slikt tar tid. Ser vi på gjennomsnittsalderen på dem som gjør det bra på 400 meter hekk, så er de ofte ganske mye eldre enn de som driver med sprint. Det viser at jeg har mange år å gå på, og det er ingen vits i å bli kjempestresset for at jeg ikke er der ennå. Det er beroligende å vite at man kan være tålmodig. Framgang er framgang.

SIKTER MOT TOPPEN: Amalie Iuel ønsker å nå verdenstoppen.

Artig

I de siste dagene har hun prioritert hvile. Hun sier at det viktigste er å ha det gøy. Hun sier at hun vil kjenne på hvor heldig hun er som kan drive med toppidrett.

– Kan du leve av friidretten?

– Ja, hvis man blir god nok så kan man det, men det er ikke mange prosenter av oss som kan det. Jeg håper at jeg kan gjøre det. Akkurat nå er jeg så heldig at jeg ikke trenger å ha en jobb ved siden av. Jeg har fått nok støtte til at jeg klarer å satse, og det setter jeg veldig stor pris på. Det er det ikke alle som kan, sa hun da NTB møtte henne under fredagens pressetreff.

Umenneskelig

Når hun løper på Olympiastadion i dag er begge foreldrene og tre av fire søsken pluss kjæresten på plass.

Trener Leif Olav Alnes liker det han har sett av utøveren sin den siste tiden. Han forsvarer planen om å løpe to distanser på kort tid.

– Jeg tror det skal bli ganske artig. VM er uansett en stor opplevelse, og så har de litt forskjellig utgangspunkt. Amalie har hatt en veldig vanskelig inngang. Hun har konkurrert hver helg siden januar. Det er smått umenneskelig. Men vi får se. Jeg har veldig stor tro på henne, og jeg er nokså sikker på at hennes historie ikke avsluttes i 2017. Det var også hovedgrunnen til at hun løper begge distansene her i mesterskapet for å være sikker på at hun får stille til start så mange ganger som mulig.

Treningskompis Karsten Warholm er av samme oppfatning. Han sier at han tror på opplegget som hun og trener Leif Olav har lagt ned.

– Hun er blitt kastet inn i dette rett fra et annet regime. Det handler mye om å lage erfaringer, og jeg tror at dette mesterskapet kan være med på å gi henne en trygghetsfølelse. For henne handler det mest om å løfte nivået fram mot neste år. Da tror jeg dette mesterskapet kan bli en god investering.

(©NTB)