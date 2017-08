Iuel tror Warholm er i sitt livs form

Amalie Iuel (23) tror absolutt at treningskompisen Karsten Warholm (21) kan ta medalje i kveldens finale på 400 meter hekk i friidretts-VM i London.

Iuel manglet én hundredel på selv å få løpe semifinale på samme distanse.

Bare minutter etter at hennes VM var over definerte hun seg selv som cheerleader for den norske troppen fram til hun drar hjem til Norge fredag.

Finalen i kveld blir et høydepunkt.

- Jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror at han kan gjøre det veldig bra. Vi så jo nå (om semifinalen) at han hadde stålkontroll. Det ser ut som om han er i skikkelig god form. Jeg har sett ham på trening og hva han har gjort hittil. Det ser ut som om han er i sitt livs form. Jeg har absolutt troen på ham.

Amalie Iuel er i samme treningsgruppe som Warholm. Elisabeth Slettum er også inne i treningsregimet til ringreven Leif Olav Alnes.

Kald

- Warholm har mye press på seg. Hvordan har det påvirket ham i de siste dagene?

- Jeg tror ikke at han lar det presset gå ut over prestasjonene og resultatet. Han klarer å holde hodet kaldt, og det er utrolig viktig for en utøver å ikke la det presset bryte deg ned. Det har han klart veldig fint. Det ser jeg på hotellet når han sitter og spiser. Han holder hodet kaldt og er veldig rolig. Jeg har sett veldig mange utøvere bli veldig intens i dagene før de skal konkurrere, det har jeg ikke sett i det hele tatt med Karsten.

Håp

- Blir det medalje?

- Jeg håper det. Det er absolutt mulig slik det ser ut nå. Det er innen rekkevidde. Jeg krysser fingrene og skal støtte og heie på alle mulige måter.

- Hva er det viktigste du kan bidra med?

- Vi har veldig mye fokus på å ha det moro og tenke på andre ting. Jeg skal prøve å være en venn og en støtte og passe på at han holder nervene nede.

(©NTB)

