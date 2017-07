- Det er så spinnvilt.

Jakob Ingebrigtsen fortsetter å imponere. 16-åringen satte lørdag europeisk juniorrekord med 8.26,81 på 3000 meter hinder.

Tiden er godt under VM-kravet. Ifølge Friidrett.no er Ingebrigtsen tidendes sjuende raskeste nordmann på distansen.

«Alt dette som 16-åring. Det er så spinnvilt», skriver Friidrettsforbundet om den ferske innehaveren av den europeiske europarekorden.

Til NRK sier far og trener Gjert Ingebrigtsen at han nå vil vurdere å la sønnen delta i senior-VM i London i august. Tidligere har han avvist tanken på at 16-åringen, som er lillebror til mer kjente Henrik og Filip Ingebrigtsen, skal delta i mesterskapet.

- Jeg revurderer det ja. Vi er i tenkeboksen på om han skal få lov til å bli med til London, sier han til NRK.

Ifølge TV 2 var det første gang Jakob Ingebrigtsen løp 3000 meter hinder.



