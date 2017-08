Kallur fikk i seg stoff på dopinglista

Svensk verdensmester inntok forbudt stoff - ved et uhell.

Den tidligere hekkeløp-stjernen Susanna Kallur erkjenner å ha fått i seg et stoff som står på dopinglista. Det skjedde da hun gjorde en blemme med datterens hostemedisin, forteller 36-åringen i en direktesending på Facebook med svenske Eurosport.

Kallur jobber nå som ekspert for kanalen under fridretts-VM i London. Hun la opp i februar i år.

Hendelsen med det dopingklassifiserte stoffet skjedde også i vinterhalvåret.

- Det var en gang i vinter. Datteren min fikk en fryktelig hoste og fikk skrevet ut hostemedisin. Hun syntes det smakte veldig ekkelt og ville ikke ta den. Så jeg begynte å blande den og lurte på hvordan jeg skulle få den i henne, forteller Kallur i sendingen.

Uttalelsene hennes er gjengitt hos Aftonbladet.

Smakte på medisinen



Hekkeløperen forklarer videre at hun blant annet prøvde å lage en blanding med blant annet kefir, men at datteren fortsatt nektet å drikke medisinen.

Dermed følte hun seg tvunget til å smake selv. Kallur sier hun dyppet en skje ned i medisinen og smakte litt på den.

- Jeg fikk ikke i meg mye, altså. Men natta etterpå våknet jeg med en jævlig angst. Jeg tenkte: «Nei, vent. Den hostemedisinen er ikke tillatt!»

Den tidligere mesterskapsvinneren forklarer videre at hun søkte seg rett inn på lista Sveriges idrettsforbund har med forbudte stoffer. Der fikk hun bekreftet at hostemedisinen sto oppført, og hvor små mengder som måtte til for å være over grensa.

- Var i oppløsning



- Og jeg begynte med en gang å google og regne på halveringstider i kroppen. Jeg fikk ikke sove i det hele tatt den natten. Jeg var i oppløsningstilstand, sier Kallur.

Selv om det teoretisk sett kunne dukket opp dopingkontrollører dagen etter, mener svensken at mengden av medisin hun inntok ikke var nok til å avlegge en positiv test.

- Det var nok ikke tilstrekkelig mye til å være forbudt. Men man blir jo redd, innrømmer Susanna Kallur.