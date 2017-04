Kenyansk OL-vinner i maraton tatt i doping

ANNONSE

Det bekrefter Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), ifølge Reuters.

32-åringen ble den første kvinnen fra Kenya til å vinne et OL-gull i maraton. Hun er også regjerende vinner av London Maraton.

Ifølge IAAF testet hun positivt i en test tatt utenfor konkurranse mens hun oppholdt seg i hjemlandet.

– Vi kan bekrefte at det er opprettet en sak for brudd på dopingreglementet mot Jemima Sumgong. Dette var et ledd i programmet ved å teste eliteløpere som er støttet av Abbott World Marathon Group utenfor konkurranse.

- IAAF vil ikke komme med ytterligere kommentarer før det er konkludert, heter det i en uttalelse.

Skulle forsvare London-seieren

Sumgong skulle i utgangspunktet forsvare seieren sin fra fjorårets London Maraton senere i april, og uttalte følgende for kort tid siden til AFP.

- London Maraton er det løpet alle ønsker å vinne. Jeg kan nesten ikke vente på å returnere for å forsvare tittelen min, sa Sumgong.

Det er foreløpig ikke bekreftet om også B-prøven har vist seg å være positiv, men IAAF har altså bekreftet at de har opprettet sak om kenyaneren.

Flere dopingsaker



Kenya har opplevd en rekke dopingsaker som involverer deres mellomdistanse- og langdistanseløpere de siste årene. De siste fire årene skal det ha blitt avlagt over 50 positive prøver, skriver Reuters.

Sumgongs treningspartner Rita Jeptoo, som blant annet har vunnet Boston Maraton tre ganger, ble i fjor utestengt i fire år for bruk av EPO.

Nå ser det ut til at en ny langdistanseløper er involvert i nok en alvorlig dopingsak.

