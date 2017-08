Konkurrentene lo av Warholm: - Nå er det ingen som himler med øynene

Karsten Warholm (21) har kommet langt på to år. Under EM i 2015 mente trener Leif Olav Alnes (60) at oppvarmingen hans «ikke så ut i måneskinn».

Onsdag kveld løp Karsten Warholm inn til VM-gull på 400 meter hekk.

En råsterk prestasjon av den norske 21-åringen. Det at Warholm ikke har satset spesifikt på nettopp den distansen i veldig lang tid, gjør prestasjonen fra mesterskapet i London kanskje enda mer imponerende.

Trener Leif Olav Alnes har tidligere uttalt at konkurrentene nærmest himlet med øynene og lo av nordmannen da han stilte til start på 400 meter hekk i EM for to år siden, men nå er det ingen som ler lenger.

- Nei, nå er det ingen som himler med øynene. Det må i så fall være de som ser ham på oppvarmingen og ikke vet hvem han er, sa Alnes til Nettavisen etter at Warholm vant under Bislett Games i juni.

Warholm ble for øvrig nummer seks på 400 meter hekk under EM i Amsterdam i fjor og satte allerede da norsk rekord på distansen.

- Hva gjør denne fyren her?



Det var i et intervju med Anne Lindmo, i NRK-talkshowet «Lindmo» i april i år, at Alnes først snakket om hvordan Warholm ble oppfattet.

- Det var kroppsutrykk som var ganske talende. Det så ikke ut i måneskinn da han kjørte oppvarmingsdrill, sa Alnes i programmet.

- Men det gledet meg når folk himlet med øynene og spurte: «Hva gjør denne fyren her? Skal han springe og? Når han ikke klarer å drille hekker?». Men det ble kjempemoro, fortalte Warholms trener om eleven.

- Ikke høy på seg selv

Alnes er én av Norges mest meriterte friidrettstrenere og har jobbet med en rekke utøvere som har vunnet internasjonale medaljer - blant andre sprinteren Geir Moen som tok EM-gull på 200 meter og EM-sølv på 100 meter i 1994. Han har også jobbet med folk som Ezinne Okparaebo.

Da 60-åringen fikk tilbud om å jobbe med Warholm, var han først litt usikker, men lot seg fort imponere av multitalentet fra Ulsteinvik.

- Jeg visste at genene var på plass, men jeg var litt redd for hva det hadde gjort med hodet til Karsten. Jeg dro opp og møtte ham og familien og oppdaget fort at Karsten har høy selvtillit, men han var ikke høy på seg selv. Da begynte det å bli interessant, fortalte Alnes til Lindmo.

Til Nettavisen sa han følgende etter Bislett Games om den enorme utviklingen Warholm har hatt som hekkeløper i løpet av de to siste årene.

- Det er ekstremt imponerende. Karsten har et stort talent, men han har også jobbet hardt for den framgangen han har hatt, sa treneren.

- Kan det med hekk



Friidrettsnestor Johan Kaggestad er også imponert over utviklingen til 21-åringen, men påpeker at det ikke er noen sensasjon at Warholm har blitt såpass raskt god på 400 meter hekk. Kaggestad trekker fram at VM-helten i lang tid har vært en svært allsidig friidrettsutøver.

- Det er mulig noen lo litt av ham, men det tror jeg var en liten fleip? Han kan jo det med hekk, i og med at han har vært en strålende mangekampsutøver på ungdoms- og juniornivå, og så har han løpt 110 meter hekk, så han kan dette med hekk, sier Kaggestad til Nettavisen.

- Det er mulig at han ikke har vært helt fullbefaren på 400 meter hekk, de er jo litt lavere enn 110-meterhekken, påpeker Kaggestad videre.

Han tror likevel at Warholm lærte det viktigste i ung alder.

TRENER: Leif Olav Alnes, her med Karsten Warholm og Amalie Iuel.

- Karsten har jo drevet med hekk siden han var ung. De har holdt på med dette i Ulsteinvik i Dimna idrettslag og drevet med allsidighet i aldersbestemte klasser. Hekk er jo ikke nytt for han, dette er noe han har drevet med helt siden han var liten, sier Kaggestad.

- Ser klønete ut



Også Petar Vukicevic, som har trent en rekke hekkeløpere i Norge, blant andre datteren Christina, mener at det viktigste læres i ung alder.

- I alle tekniske øvelser er det viktig, og riktig, å starte med teknisk opplæring veldig tidlig, allerede i alderen 9-10 år. Det gjelder alle tekniske friidrettsgrener, men også andre idretter. Dette bør gjøres med kompetente trenere. Det er en fordel, når det gjelder friidrett, å lære teknikk fra mer enn én friidrettsgren, og helst kombinere på tvers av grener: kast og hopp / hekk for eksempel, sier Vukicevic til Nettavisen.

Hekketreneren mener likevel at Warholm har mye å gå på.

HEKKTRENER: Petar Vukicevic, her med datteren Christina.

- Når det gjelder Warholms hekkutvikling det siste året, så har den ikke vært, fra mitt ståsted, veldig stor. Hekkpasseringene ser fortsatt litt klønete ut. Samtidig er de ganske effektive og det skyldes at Warholm har meget gode grunnleggende kvaliteter som fart, spenst og spesifikk kondisjon. Kvaliteter som har blitt utviklet med systematisk trening over mange år, mener Petar Vukicevic.

- De kvalitetene kompenserer, etter min mening, fortsatt for en svak hekkteknikk. Warholm har, på toppen av det en fantastisk evne til å fullføre rytmen mellom hekkene, uansett værforhold, noe som er det viktigste i en så rytmisk komplisert øvelse som 400 meter hekk er.

Og, på toppen av det, er han meget flink til å konkurrere under press.

- Det er styrken hans



Kaggestad mener også at den allsidigheten Warholm har bygd opp gjennom en variert karriere på friidrettsbanen, er noe av nøkkelen til den enorme utviklingen 21-åringen har hatt og den suksessen han nå nyter.

- Han har jo hekketeknikken inne gjennom sin allsidighet. Det er styrken hans, at han har bygget opp en allsidig og gjennomtrent kropp gjennom å ha drevet med alle disse øvelsene som han har drevet med, sier han.

- Det gjør at han har fått en generell styrke som går utenpå alle de som for tidlig spesialiserer seg og så gjør denne allsidigheten at han har vært mindre utsatt for skader. Dette sier også treneren hans, mener Kaggestad.

- Er det mulig å rangere Karsten Warholms prestasjon?

- Det er alltid vanskelig å rangere det mot andre ting, men som verdensmester i friidrett er du på hylle med noen få andre norske friidrettsutøvere, som har klart det samme, i olympisk sammenheng og i VM-sammenheng, sier mannen som blant annet trente Grete Waitz.

- Løpe er jo det enkleste å drive med i verden. Det kan du gjøre uten infrastruktur. Du er kanskje avhengig av et miljø, men det er jo veldig mange nasjoner som er gode til å løpe, både på korte og lange løp. Og det å vinne i det selskapet der, det er en formidabel prestasjon, da er du en formidabel idrettsutøver, sier Kaggestad i intervju med Nettavisen.

- Generasjonskifte



Han mener imidlertid at det internasjonale feltet på 400 meter hekk under London-VM, er inne i et generasjonsskifte.

- Resultatet, med tanke på forholdene onsdag, er veldig bra. Det er et stykke ned til Edwin Moses, Kevin Young og de gutta som herjet i gamle dager. Om de herjet på rene midler, vet jeg ikke, men det er fremdeles et stykke ned. Feltet sier meg at 400 hekk er inne i et generasjonsskifte.

FRIIDRETTSNESTOR: Johan Kaggestad.

Allerede sist sesong viste Warholm meget lovende takter da han deltok under OL i Rio. Nordmannen ble der utslått i semifinalen.

- Forsøksheatet hans i Rio i fjor var formidabelt, da så du liksom hva som var på gang og så ble det litt hakkete i semifinalen, men det jeg syns jeg har sett i år, er at han har blitt mye mer stabil teknisk og han bommer ikke på hekkene slik han gjorde tidligere. Han kan bomme litt på løpsopplegget sånn at han stivner, men han kommer greit over hekkene og det tyder på at de har jobbet mye med disse detaljene i teknikken.

- Vokst opp uten idrettshall



Kaggestad gleder seg stort over Warholms gull i London.

- I løpet onsdag løp Karsten så bra at han i realiteten hadde tatt rotta på den amerikanske favoritten allerede etter 120 meter, sier han.

- Og så er det morsomt med disse gutta som kommer fra de små stedene i Norge. Karsten har jo ikke vokst opp med noen idrettshall og noe veldig strukturert treningsopplegg. Det har foregått veldig mye på naturmetoden ved å trene ute på veiene, men de har hatt et godt miljø.

