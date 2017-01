Ndures forsvarer fornøyd med gjennomføringen av ankesaken

ANNONSE

Ndure ble i Nedre Romerike tingrett dømt til 75 dagers fengsel og måtte i tillegg betale 30.000 kroner i oppreisning for vold mot sin tidligere samboer.

33-åringen anket dommen til lagmannsretten og ankesaken ble avsluttet fredag. En dom er ventet om to-tre uker.

- Vi er i det store og hele fornøyd med gjennomføringen av saken og avventer nå resultatet, sier Svein Holden, Ndures forsvarer, til NTB.

Tror på et godt resultat

Han sa like før ankesaken startet at han håpet lagmannsretten vil falle ned på en frifinnende dom.

- Jeg skal være forsiktig med å spå utfallet av saken, men vi har fortsatt håp om at dette vil bli et godt resultat for Ndure, sier han fredag.

Ndure var først tiltalt for grov familievold mot den 23 år gamle kvinnen, men bevisbildet i saken tvang påtalemyndigheten til å frafalle store deler av tiltalen.

Nye momenter

Under prosedyren 26. februar reduserte politiadvokat Camilla Ek Sørensen tiltalen til å gjelde to tilfeller av legemsfornærmelse og ett brudd på et besøksforbud og la ned påstand om seks måneders fengsel.

I ankesaken kunne også Holden fortelle til NTB at det har fremkommet nye momenter under bevisførselen. Han ville imidlertid ikke gå videre inn på dette.

- Jeg synes ikke det er riktig å gå nærmere inn på dette i denne sammenhengen. (©NTB)