Pedersen kun ett hundredel unna VM-finale

Isabelle Pedersen klarte ikke ta seg videre til VM-finale på 100 meter hekk under VM i London fredag. Etter løpet fikk hun påvist en strekk i hamstringen.

Bergenseren ble nummer tre i forsøksheatet etter å ha stått opp klokken 6 fredag morgen. Den norske jenta kom inn på 12,94 i lett motvind og gikk til semifinale i sitt tredje mesterskap på rad.

Pedersen løp i tredje og siste semifinaleheat fredag kveld, men måtte stille om og starte på nytt etter at Pamela Dutkiewicz rykket i startblokka. Den tyske jenta fikk imidlertid løpe forsøk nummer to også, og ble nummer to i semifinalen bak Dawn Harper Nelson.

Pedersen ledet halvveis og kjempet med storfavoritt Kendra Harrison om å ta seg videre på tid, men Harrison snek seg kun ett hundredel foran det norske håpet på tredjeplass. Pedersen løp på 12,87 og ble nummer fire i sitt semifinaleheat.

Vondt ble til verre for Pedersen da hun så ut til å pådra seg en skade på de siste meterne. Hun måtte hjelpes av banen og gikk rett til lege.

Etter løpet bekreftet Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund at det dreier seg om en hamstringskade.

– Hun har fått en strekk bak i høyre hamstring. Jeg vet ikke akkurat når det skjedde, men det så ut på TV-bildene som det skjedde rett før målgang. Hun er inne hos arrangørlegen nå sammen med vår lege Ove Talsnes og blir behandlet der, sa Olsen.

