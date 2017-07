Pedersen misfornøyd med lang start: - Sverige er et helvete

Den norske friidrettsprofilen sier det er «svensk tradisjon» å drøye ut starten lengst mulig.

Den norske hekkeløperen Isabelle Pedersen løp inn til tiden 13,20 under et stevne i Stockholm tirsdag kveld og var langt bak sin personlige rekord.

Pedersens personlige rekord ble satt på Bislett i år og lyder på 12,75.

Etter løpet var ikke den norske profilen fornøyd med arrangøren og mente det tok alt for lang tid før startsignalet ble avfyrt, ifølge Expressen.

- Det ble litt klabb. Det må være det lengste jeg har ventet i startblokken hele denne sesongen. Det var så utrolig lenge. Jeg begynte å tenke: «Skal jeg rekke opp hånden og spørre om vi kan ta det det på nytt». Jeg kjente at det var vanskelig å sitte i startposisjonen så lenge, sier Pedersen.

- Sverige er et helvete



- Det ødelagte starten fram til den første hekken og jeg klarte aldri å bygge opp et raskt løp. Det var én ting. Jeg kom også borti to hekker, så jeg mistet rytmen. Det ble litt stopp, løp, stopp, løp, forteller hun.

Overfor den svenske avisen Expressen antyder Pedersen at det å holde starten så lenge, er en «svensk tradisjon» og at slikt er vanlig i Sverige.

- En internasjonal start går på 2,5 til 4 sekunder. Det er normalt. Rett etter at man har stilt seg i startblokken så smeller det. På et halvt sekund.

- Det er noe helt eget med Sverige. Alle sier det, Sverige er et helvete, om du ikke er forberedt på det, sier den norske hekkeløperen videre.

- Jeg er rolig



Hun trekker også fram at det samme var et problem under innendørs-EM i Göteborg i 2013 og påpeker at det der var mange tjuvstarter.

Men til tross for at det ikke gikk helt etter planen i Sverige, er 25-åringen fra Bergen klar på at hun er i meget god form før VM i London.

- Dette er min beste sesong noensinne. Jeg har aldri løpt så mange løp på dette nivået, selv om de to siste løpene ikke har vært så bra. Men det kommer til å bli bra. Jeg har ikke nådd formtoppen enda, forteller hun.

- Jeg er rolig, legger den norske profilen til.

Tiden 12,75 som Pedersen leverte under Bislett Games tidligere i sommer, er rett bak den norske rekorden til Christina Vukicevic på 12,74.

