Pedersen satte personlig rekord på Bislett

BISLETT (Nettavisen): Det norske hekkehåpet Isabelle Pedersen løp inn til tiden 12.75 under Bislett Games i Oslo torsdag kveld.

Det holdt til en tredjeplass. Dermed satte den norske jenta ny personlig rekord og var like bak den norske rekorden på 12.74.

Den norske rekorden på 100 meter hekk lyder altså på 12.74 og ble satt av den tidligere hekkeprofilen Christina Vukicevic tilbake 2009.

Tyske Pamela Dutkiewicz vant løpet med tiden 12.73. Cristi Castlin fra USA ble nummer to. Pedersen hang godt med og ledet en stund, men måtte se seg slått av to løpere på oppløpet.

Pedersen har vist god form denne VM-sesongen og satte også ny personlig rekord under et stevne franske Montreuil tidligere denne måneden.

Rekorden lød på 12,83 sekunder, men den ble knust torsdag.

Under torsdagens stevne i Oslo var 12.83 likevel kun den sjuende beste personlige rekorden i startfeltet som totalt bestod av åtte løpere.

Så langt denne sesongen var det imidlertid kun fire av de åtte som hadde løpt fortere enn Pedersen. Fortest i år, av de som startet på Bislett, var det tyske Pamela Dutkiewicz som hadde løpt, med tiden 12.61 sekunder.

Det store målet for Pedersen denne sesongen er selvsagt VM i London, som går av stabelen i perioden 4. til 13. august. Bergensjenta har uttalt at hun sikter seg inn på å nå en finale under mesterskapet i England.

Pedersen har allerede klart VM-kravet, som er på 12.98 sekunder.

