Pistorius akutt fraktet til sykehus

Ble funnet syk av vakten inne på cella.

Ifølge The Mirror skal den tidligere firidrettsutøveren Oscar Pistorius ha blitt fraktet til sykehus torsdag. Situasjonen skal ha vært akutt.

Løperen, også kjent under kallenavnet «Blade Runner», soner en seks år lang fengselsdom for drapet på sin tidligere kjæreste, Reeva Steenkamp.

Hun ble funnet død i parets hjem i 2013.

Det var klokken 08.00 torsdag at Pistorius ble fraktet til et sykehus i Pretoria. Han skal ha blitt funnet av fengselsvakten inne på cellen og ifølge de første rapportene skal det være snakk om et hjerteinfarkt.

Klokken 14 ble det imidlertid fastslått at dette ikke var tilfellet.

- Det vi kan opplyse er at Oscar Pistorius har blitt fraktet til et nærliggende sykehus for medisinsk undersøkelse. Han kommer til å returnere til fengslet senere i dag, opplyser en talsmann for fengslet.

Dette er andre gang Pistorius har havnet på sykehus. Også i august i fjor ble den tidligere friidrettsutøveren akutt fraktet til sykehus.