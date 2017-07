Jonathan Quarcoo (20) løp under VM-kravet.

Den norske sprinteren leverte virkelig varene i semifinalen på 200 meter i U23-EM lørdag ettermiddag.

Quarcoo vant heatet sitt klar og løp inn på tiden 20,39, noe som er norsk U23-rekord. Den forrige norske U23-rekorden tilhørte Jon Ertzgaard, og var på 20,47 sekunder.

Tiden er for øvrig også under VM-kravet på 20,44.

Quarcoo var raskest av samtlige i semifinalen lørdag og er nå klar for finalen som starter cirka klokken 21.00.

Fredag løp 20-åringen inn til bronse på 100m med tiden 10.29. I semifinalen løp han 10.26 og satte norsk U23-rekord.

PS! Karsten Warholm er også klar for U23-finale - både på 400m hekk og 400m flatt. Sistnevnte distanse løpes klokken 18.35 lørdag kveld - kun drøye to timer etter at Warholm løp semifinale på 400m hekk.

