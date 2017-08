Quarcoo skal bygge muskler

Norges nye sprintkonge, Jonathan Quarcoo, har framtidsplanene klare. Han skal bygge muskler og sysler med tanken om å prøve seg på 400 meter.

Mandag kveld skal han ut i kvalifisering på 200 meter i friidretts-VM. Det var det få som trodde om 20-åringen fra Elverum før sesongen startet.

Det er bare fire år siden han startet med friidrett mer eller mindre ved en ren tilfeldighet. Han kaller seg selv en pusling i sprintsammenheng.

- Jeg har perset hver sesong siden starten på både 100 meter og 200 meter, og jeg føler at jeg er blitt bedre teknisk også. Men det er mer å gå på. Når jeg står sammen med de andre på startstreken så er jeg spinkel i forhold.

- Det betyr at du må trene mer styrke?

- Ja, jeg tror at jeg med fordel må trene mer styrke. Da blir det mer å ta i med, sa elverumsingen da NTB møtte ham på utøverhotellet der nordmennene bor lørdag kveld.

Dit kom han rett fra flyplassen uten noen pause i det hele tatt.

- Du merker at dette er noe annet enn et vanlig stevne. Det er ikke slik vi vanligvis er vant til.

Quarcoo er en svært imøtekommende type, og han er ikke vanskelig å få i tale. Og han er blid. Dette er en utøver som er trygg på seg selv og sine omgivelser.

Tilfeldig

Quarcoo drev med en rekke idretter da han var yngre, alt fra langrenn og skihopping til håndball.

Og ikke minst fotball.

Det var etter en rekke skader på fotballbanen at han etter hvert ble utfordret til å prøve friidrett. I starten tilhørte han ikke norgeseliten. Teknikken var skral. Smått om sent har han nærmet seg norgestoppen, og i U23-EM i Bydgoszcz i Polen i juli perset han i semifinalen på 200 meter med 20,39. Kun to nordmenn har løpt raskere gjennom tidene.

Tidligere på sesongen løp han 10,21 på 100 meter, og det var også bare ni hundredeler bak VM-kravet. Dog i litt for mye medvind.

- Vi trodde kanskje at det var på 100 meter at du hadde best mulighet til å ta VM-kravet?

- 100 og 200 meter henger mye sammen. Du må ha farten. Nå har jeg farten, og så står jeg distansen. Da er det kanskje 200 meter jeg er best på, rett og slett. Det er kanskje dette som er øvelsen min enn så lenge. Det kan hende om noen år at jeg løper litt lenger òg faktisk. Da tenker jeg på 400 meter, det blir ikke noe lenger enn det. Opp mot 400 burde gå.

Sjanser

- Hva tenker du om kvalifiseringen?

- Hvis jeg gjør mine arbeidsoppgaver og løper ned mot pers, skal jeg være fornøyd. Da kan det holde til en plass i semifinalen. Jeg kommer hit med veldig lave skuldre, men jeg må gjøre mitt beste. Klarer jeg det, så kan dette bli bra. Jeg er debutant, og uansett blir dette en viktig lærdom å ta med seg videre. Dette blir forhåpentlig ikke mitt siste mesterskap.

- Hva tenker du om framtida?

- Jeg har muligheten, og jeg er optimist fordi jeg vet at jeg har mye å gå på. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg håper at jeg kommer på landslaget til neste sesong, men det er ikke jeg som bestemmer det. VM betyr nye impulser. Jeg må ta med meg erfaringer å bygge videre på. Dette blir noe annet enn det jeg har vært med på før.

- Hvordan er det å være Norges nye sprintkonge. Du er den tredje raskeste både på 100- og 200 meter gjennom tidene?

- Jeg har fått bra tilbakemeldinger. Det virker som folk og Norge har lyst til å få opp en mann på formel 1-distansen også. Det er gledelig. Folk ønsker meg all mulig lykke til på ferden.

(©NTB)

