«Rådgiver» Henrik Ingebrigtsen er i gang igjen

Mens brødrene Jakob (16) og Filip (24) har konkurrert i London, har også storebror Henrik Ingebrigtsen (27) så smått begynt å røre på seg igjen.

Søndag er det to måneder siden han ble operert for hamstringsproblemene av den anerkjente kirurgen Sakari Orava i Åbo i Finland. Den 12. juni smalt nyheten om at Henriks VM-sesong gikk fløyten. De neste ukene måtte han nøye seg med akvajogg, gåing på mølla, elipiser, rehabiliteringsøvelser og styrketrening.

Den første ti minutters lange joggeturen etter operasjonen ble gjennomført i London sist mandag.

Der har Henrik oppholdt gjennom hele VM-perioden som rådgiver og støttespiller i Team Ingebrigtsen. Hans neste oppgave blir å få broren Filip opp i ringa til søndagens 1500-meterfinale.

Spesielt

Henrik har virket i strålende humør gjennom hele mesterskapet, men han sier også at det ikke var dette han hadde sett for seg da han trente som verst i vinter.

– Det er litt spesielt. I utgangspunktet har jeg ganske gode minner fra denne stadion, og jeg var klar til å prestere igjen. Treningen gikk kanonbra fram til begynnelsen av mai, før hele greia falt sammen, sier Henrik til NTB.

Minnene fra stadionet innebærer blant annet en 5.-plass på 1500-meteren under OL for fem år siden. Den eldste av løperbrødrene hadde sett for seg at han igjen skulle prestere på Olympiastadion i Stratford øst i den engelske hovedstaden.

– Det begynte med en isjiasnerve på baksiden av låret som strålte og skapte mye smerte. Mye av treningen gikk bedre enn noen gang. Jeg knuste Jakob og Filip på alt av økter i Flagstaff i USA i april og juni. Derfra til jeg plutselig gikk med krykker gikk veldig fort. Det var helt klart en stor nedtur, men nå er prognosene ganske bra for at jeg kan komme tilbake og være sterkere enn noen gang. Det er bare å se framover og prøve å holde meg positiv, sier 27-åringen.

Rolig opptrening

Han ser for seg at det blir mye rolig og tradisjonell mengdetrening i ukene som kommer.

– Jeg regner med at jeg er oppe i en ok treningsmengde i løpet av én til halvannen måned. Mesteparten av treningen blir jogging. Jeg satser på at jeg bygger god mengde i løpet av den neste måneden, slik at det blir en tjuvstart på neste sesong.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sier at sønnen er i gang med intervalløkter igjen i løpet av oktober måned.

Det blir ingen flere konkurranser på Henrik Ingebrigtsen denne sesongen.

Sist gangen han var i aksjon var i Eugene i USA 28. mai. Da løp han en engelsk mil noen små tideler saktere enn broren Filip.

Det var etter det løpet at han merket hamstringproblemene for alvor.

