Helene Rønningen gjorde sitt beste løp for sesongen i semifinalen, men klarte ikke å få en like god tid i finalen på 200 meter under U20-EM i Italia.

Tyrving-løperen endte sist på åttendeplass etter å ha klokket inn på 24,25. I semifinalen gjorde Rønningen årsbeste med 23,89.

Maya Bruney fra Storbritannia vant EM-gullet på 23,04.

Karoline Skauen ble best av de norske jentene med en niendeplass i finalen på 3000 meter. Hun var i mål på 9.43,91. Ingvild Myking ble nummer 16 med tiden 10.13,76, mens Camilla Ziesler aldri kom til mål. Hun sto av underveis.

Delia Sclabas ble U20-mester i suveren stil etter å ha krysset målstreken på 9.10,13. Sveitseren vant med nesten ti sekunder.

Tidligere lørdag falt Jakob Ingebrigtsen i nest siste sving og ble hektet av i seierskampen på 1500-meteren. 16-åringen fra Sandnes var i mål helt nede på en åttendeplass.

