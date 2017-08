Schanke uenig med Ingebrigtsen: - Karstens gull større enn Filips bronse

Idrettshistoriker Tom A. Schanke hyller Filip Ingebrigtsen, men er uenig med storebror Henrik Ingebrigtsen.

Sistnevnte hevdet nemlig at lillebroren Filip stod for den beste norske idrettsprestasjonen siden Vebjørn Rodal tok OL-gull på 800 meter i Atlanta i 1996 da han løp inn til bronse på 1500-meteren under VM i London søndag kveld.

Henrik Ingebrigtsen mener derfor at lillebrorens bronseløp var en større prestasjon enn Karsten Warholms gull på 400 meter hekk i samme mesterskap.

- All ære til Warholm sitt gull på 400 meter hekk. En fantastisk prestasjon. Og det han har fått til denne sesongen er det bare å ta av seg hatten for. Men som 1500 meter-løper liker jeg best bronsen. Det kan være at Karsten sitt gull er bedre, men jeg ville heller tatt bronsen. Ingen tvil om at det er Filip og Karsten som skal løfte norsk friidrett til et nytt nivå årene fremover, sier Ingebrigtsen til Nettavisen

- Hvorfor ville du tatt bronsen?



- Det er en vanskeligere øvelse å ta medalje på - uansett hvor stor favoritt du er. Til sammenlikning var Edwin Moses ubeseiret på 400m hekk i nesten 10 år. På 1500-meter ville det vært umulig, mener Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen. Største norske idrettsprestasjon siden Vebjørn Rodal! — Henrik Ingebrigtsen (@HenrikInge) 13. august 2017

- Ikke større en Warholms gull



Idrettshistoriker Schanke mener Ingebrigtsen tar feil og tror Henrik har glemt Warholms gull i oppstandelsen som var etter at lillebroren hadde tatt bronse.

- Det er klart at bronsen til Filip ikke er større en gullet til Warholm. Det er langt flere konkurrenter på 1500 meter enn på 400 meter hekk. Det må man være oppmerksom på, men gull er gull, sier Schanke til Nettavisen.

- En VM-bronse er en fenomenal prestasjon, men det må ikke være sånn at fordi det skjer i dag så får det mer tyngde enn for eksempel i 1956 da Audun Boysen (800 meter) og Ernst Larsen (3000 meter hinder) tok bronse i OL i Melbourne, sier Schanke.

IDRETTSHISTORIKER: Tom A. Schanke.

Mannen bak «Norsk idrettsleksikon» mener derimot at Warholms gulløp i London er en av de største idrettsprestasjonene i norsk historie.

- Jeg plasserer det som Norges nest største prestasjon i friidrett, bak Rodals OL-gull i 1996, forteller Schanke.

Warholm: - Latterlig å sammenligne



Selv mener Warholm at det blir feil å sammenligne hans prestasjon med Ingebrigtsens.

- Jeg fikk med meg Henriks kommentarer, og det første jeg tenkte var at det var en rar ting av ham å si. Folk skal få ha egne meninger, for all del, men vi spiller jo på lag og burde ikke sammenligne slike ting. Jeg synes faktisk det blir latterlig å sammenligne på den måten, sier Warholm til VG.

Han er imidlertid tydelig på en ting:

- Jeg ville aldri byttet ut min gullmedalje mot en bronsemedalje, sier Warholm.

Debatten om rangeringen av Ingebrigtsens prestasjon har også engasjert flere i sosiale medier.

Politiker Jan Bøhler er blant dem som mener man ikke skal sammenligne prestasjonene, men heller glede seg over dem.

- Karsten Warholm og Filip Ingebrigtsen er to fantastisk flotte idrettshelter og forbilder begge to. De fortjener ikke å bli dratt inn i en rar diskusjon om den største prestasjonen. Henrik Ingebrigtsen uttalelser i beruselsen og stoltheten over broren burde bare overses og glemmes på stedet. La oss bare fortsette å feire de to unge store heltene og lære av deres evne til å fokusere og ikke la seg avspore, skriver Bøhler på sin Facebook-side.