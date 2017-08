Verdensmester Warholm fikk gullkysset av kjæresten

Seierskyss av kjæresten Oda Djupvik var noe av det som ventet verdensmester Karsten Warholm på champagnefesten etter gulløpet i London

I tillegg vanket det selvsagt etterlengtede klemmer fra både mamma Kristine Haddal og pappa Mikal Warholm.

Friidrettspresident Ketil Tømmernes inviterte til fest på Hilton Canary Wharf etter at alt det obligatoriske var unnagjort på Olympiastadion, og der var det mange som ventet på den sylferske verdensmesteren. I tillegg til kjæreste og nær familie var det flere friidrettsentusiaster fra hjembygda Ulsteinvik på plass.

Sebastian Coe, friidrettspresident i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) var også der med et ølglass i hånda, og det samme var Norges siste friidrettsverdensmester, Andreas Thorkildsen. Det er åtte år siden han tok sitt VM-gull.

- Dette er et av de største øyeblikkene i norsk friidrettshistorie, sa friidrettspresident Ketil Tømmernes, den tidligere sportssjefen i samme forbund på 2000-tallet, før han rakk champagneflaska til gullvinneren fra Ulsteinvik.

- Dette var kjekt, konstaterte hovedpersonen selv da han sprettet champagneglasset og tok en velfortjent slurk.

Æren

Det var tydelig at Warholm satte pris på at de aller nærmeste hadde tatt turen. Han spurte pent om han fikk lov til å hilse på dem etter å ha snakket med et samlet norsk pressekorps på plass.

- Mye av æren går til familien og kjæresten min. Det ligger mye arbeid bak, og familien er nødt til å være fleksibel for at det skal gå. Kjæresten min bor jo i Ulsteinvik, og hun har ikke sett så mye av meg, så er det er en tålmodig dame. Absolutt, sa Warholm om jenta fra Hareid.

Selv et par timer etter løpet var det ennå nesten ikke godt opp for ham at han faktisk hadde tatt VM-gull.

- Nei, og det er ikke kødd en gang. Det høres ut som når noen sier at det er en klisjé, men det er så vanskelig å oppfatte det på en måte. Det er ufattelig kult.

Bobla

Snart kan verdensmesteren senke skuldrene. Bortsett fra kjæresten er det ikke mange han har snakket med det siste døgnet. Vi snakker om Leif Olav Alnes og Amalie Iuel i teamet, toppidrettssjef Håvard Tjørhom, fysioterapeuten og legen.

- Jeg går veldig inn i bobla i de siste dagene. Det er et «must» i slike mesterskap. Jeg merker at jeg ikke har sånn veldig lyst til å snakke med så mange andre akkurat da. Men nå er det greit. Nå kan jeg slippe opp. Nå er jobben gjort, og det er helt fantastisk.

- Hva skal du gjøre nå?

- Alnes har ikke drukket cola på to år, og jeg gleder meg til å se det. Og jeg ga han en smarttelefon etter OL i Rio som han lovet å ta i bruk før jul, men han har ikke begynt å bruke den ennå. Nå kommer jeg til å kjøre knallhardt, og jeg møter ikke på trening før han har tatt den i bruk. Man har lyst til å feire, men det er viktig å huske at det er litt igjen av sesongen. Jeg må ta en liten vurdering. Colaen var en del av flere veddemål. Det er gimmicker som er med på å holde det i gang.

- Hvordan blir det å høre «Ja, vi elsker» i morgen?

- Det blir sykt. Jeg gleder meg. Jeg er veldig spent på om jeg får sove i natt. Det er mange inntrykk.

(©NTB)