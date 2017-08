Warholm får høre det av kompis Thorkildsen

Karsten Warholm sier at han av og til blir kjeftet huden full av treningskameraten Andreas Thorkildsen.

Sunnmøringen virker å være i strålende humør når han tar imot pressen i et muggluktende kjellerlokale på utøverhotellet Grange Tower Bridge Hotell i City of London.

Søndag er det alvor når kvalifiseringen til 400 meter hekk skal gjennomføres.

Warholm spøker og ler sammen med treneren Leif Olav Alnes og treningskollega Amalie Iuel.

22-åringen har mange sterke folk rundt seg. Blant dem er 15 år eldre Andreas Thorkildsen. Sørlendingen er den siste som har tatt medalje i et internasjonalt friidrettsmesterskap for Norge. Det ble spydsølv i VM i 2011.

– Andreas er blitt en god kompis og han hjelper meg av og til med styrketrening. Vi trener kanskje sammen én gang i uka. Det er ikke der jeg gjør den viktigste hekkejobben, men det er fint å ha litt miljøskifte og jeg har mye å lære av ham. Det er en kjekk fyr å være rundt.

Thorkildsen er også på plass i London, og de to har allerede møttes.

Klare meldinger

Thorkildsen var en mann som aldri la skjul på sine meninger. I tillegg hadde han et klart kroppsspråk som var lett å lese. Warholm liker at Thorkildsen er klar og tydelig, men sier også at det finnes forskjeller mellom dem.

– Andreas er sterk i hodet. Det er han. Han er ekstremt steintøff sånn sett. Vi er kanskje to forskjellige personer på den måten, men jeg tror at det finnes flere veier mot målet i friidretten, og det handler om sin egen måte. Han har åpenbart funnet sin. Av og til blir han kanskje litt for tøff for meg, men han er en fyr som er fin å si fra til. Vi er veldig dus, og han skjønner mine problemstillinger. Han sier ifra om han ikke er fornøyd med meg. Det kan du banne på. Vi snakker om en direkte fyr.

Ingen psykolog

Thorkildsen er bare én av mange rundt det norske talentet som har slått igjennom med et brak blant seniorene denne sesongen. Han sier at han er glad for alle kompetente krefter som bidrar, og han nevner trener Leif Olav Alnes' rutine og morens strukturerte talenter.

– Er det andre enn Alnes og din mor og familie du rådfører deg med?

– Ja, du har systemet til Olympiatoppen, og jeg bruker Ståle Jan Frøynes i friidrettsforbundet en del. Jeg synes han er en veldig kompetent og glup type, og så har du venner og kjæreste og sånne ting. Men til sjuende og sist må du ut å løpe selv. Det må man aldri glemme. Det må aldri bli for profesjonelt.

– Bruker du psykologer i regi av Olympiatoppen?

– Nei, vi har våre egne måter å snakke om slike ting på. Jeg har ikke følt noe behov for å snakke med idrettspsykologer ennå.

