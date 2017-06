VANT: Karsten Warholm vant 400 m hekk for menn under lag-EM i Finland. Her fra seieren under Bislet Games tidligere i år. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Warholm fortsetter å imponere - vant i Finland

Karsten Warholm løp lørdag inn til seier på 400 meter hekk under lag-EM i friidrett i Finland.