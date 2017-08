Warholm med lekende lett NM-gull: - Betyr alltid mye

Verdensmester Karsten Warholm dobler i friidretts-NM og startet perfekt med gull på 400 meter flatt lørdag.

Warholm tok seg glatt til finalen på 400 meter flatt etter at han vant det første forsøksheatet på tiden 49,58 tidligere lørdag.

Fire mann løp raskere enn Warholm i heat nummer to. Mauritz Kåshagen var raskest på 49,05.

I finalen var det imidlertid ingen som kunne gjøre noe med Warholm. 21-åringen var overlegen og vant på 46,44.

– Jeg kjenner jeg er på felgen etter en lang sesong, men tiden ble ganske bra. Jeg får være fornøyd med det, sa Warholm til NTB etter gulløpet.

– Nå jobber jeg med å tyne ut det siste. NM-gull betyr alltid mye. Det er derfor jeg er her, la han til.

Kåshagen tok sølvet i 400-meterfinalen, mens Joachim Sandberg knep bronsen.

– Det sitter langt inne å samle seg til disse løpene. Jeg må bare være ærlig å si at motivasjonen må jobbes med, etter alt som har skjedd i sommer. Jeg gleder meg egentlig til å komme i gang med trening mandag, sa Warholm.

Søndag skal Warholm ut på spesialdistansen 400 meter hekk. Det er på den distansen sunnmøringen er verdensmester fra London for to uker siden, og det er på den distansen han tok 2.-plass under Diamond League-finalen på Letzigrund stadion i Zürich sist torsdag.

