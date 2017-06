ANNONSE

BISLETT/GRENSEN (Nettavisen): Nordmannen stakk av med seieren på 400 meter hekk og satte i tillegg ny norsk rekord med tiden 48,25.

- Det er fantastisk å se Warholm. Han er i verdenseliten nå, kommenterte NRKs Jann Post etter løpet.

- Det er ikke et dårlig felt som er satt sammen for at nordmannen skal vinne. Det er de beste i verden, forteller Post.

21-åringen var også selv meget fornøyd etter løpet.

- Jeg har aldri hatt en sånn opplevelse på friidrettsbanen, sier Warholm til NRK.

- Jeg trykte godt i dag. Det var «all in», forteller nordmannen.

Warholm tok seieren blant annet foran bronsevinneren fra OL i Rio, Yasmani Copello, fra Tyrkia.

Han slo også regjerende olympisk mester Kerron Clement som endte sist.

- Jeg synes på mange måter at det er fortjent. Jeg har jobbet så knallhardt denne vinteren her. Jeg springer sånn fordi jeg vet at jeg fortjener det, forklarer Warholm.

Torsdagens løp på Bislett gjør Warholm nå til en medaljekandidat i VM i London senere i sommer.