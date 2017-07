Friidrettssjefen om de unge trekkplastrene: – Uredde og tør å gå egne veier

Norsk friidrett har fått en oppblomstring med nye yndlinger som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm. En ydmyk toppidrettssjef Håvard Tjørhom soler seg ikke i glansen.

I september er det ett år siden tidligere alpintrener Tjørhom tok på seg lederjobben som den øverste sportslige ansvarlige i Norges Friidrettsforbund (NFIF).

Allerede før senior-VM i London har han hatt mye å glede seg over. Tjørhom understreker at han ikke har æren for at norsk friidrett for alvor er på vei opp.

– Jeg er veldig ydmyk. Det er gjort en veldig god jobb i forkant i forbundet og i klubbene. Det er veldig kjekt å få være med når det nå slår ut i full blomst, sier han til NTB.

Jakob Ingebrigtsen har i år tatt den internasjonale scenen med storm. 16-åringen har satt flere juniorrekorder, og nylig løp han godt under VM-kravet i debuten på 3000 meter hinder. Det ga unggutten plass i den norske VM-troppen.

Profiler

Også Karsten Warholm har vært et stort trekkplaster. 21-åringen fra Ulsteinvik vant i juni to strake Diamond League-løp på favorittdistansen 400 meter hekk.

Sportssjef i friidrett Håvard Tjørhom ønsker å være en lagbygger og ser frem til en god sesong i friidretten.

– To veldige gode profiler. De er unge, uredde og tør å gå egne veier. Det er veldig positivt for norsk friidrett, sier Tjørholm når han blir spurt om betydningen av å ha stjerner som Ingebrigtsen og Warholm.

Jakob Ingebrigtsen vant suverent to gull under U20-EM sist helg. Sandnes-gutten kunne fort å ha stått igjen med en gulltrippel om det ikke hadde vært for fallet under finalen på 1500-meteren.

Det ble også Warholm-suksess i U23-EM tidligere i måneden. Sunnmøringen tok gullet på 400 meter hekk og sølv på 400 meter flatt.

I det samme mesterskapet slo Sven Martin Skagestad til med gull i diskos. Bergenseren klarte ikke VM-kravet før tidsfristen, men skal likevel delta i London. Onsdag fikk han som ventet en invitasjon fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Gjennombrudd

Tjørhom gleder seg til å se Warholm prøve seg i VM. Han er et hett bud som et av Norges aller største medaljehåp.

– Det blir veldig spennende. Karsten har kjempet mot noen av sine konkurrenter allerede, både på Bislett og i Stockholm. Han hadde fokus på U23-EM, der han fikk mange løp. Tre uker er ikke mer tid enn han må ha, men det er viktig å ta de stegene det er å være med på aldersbestemte mesterskap. Han er helt klart blant dem vi gleder oss til å se i aksjon, sier toppidrettssjefen til NTB.

Jonathan Quarcoo har også fått sitt store gjennombrudd den siste tiden. Elverum-gutten overrasket seg selv da han klarte VM-kravet på 200 meter under U23-EM.

– Han blir virkelig kastet inn i løvens hule i London, men han er en uredd utøver og har vist en veldig fin formutvikling. En utrolig fin type som bringer positiv energi og guts inn i laget. Han føyer seg inn i rekken av utøvere som blir spennende å følge, sier Tjørholm.

VM i London arrangeres fra 4. til 13. august.