FRISK ASKER - LILLEHAMMER 4-3 e.f.

STAVANGER OILERS - SPARTA 3-0

Frisk Asker avgjorde seint i en jevn duell mot Lillehammer i lagenes tredje semifinalekamp i NM-sluttspillet onsdag.

Hjemme i Askerhallen trengte tigrene forlenget spilletid for å skaffe seg overtaket i semifinaleserien. Anders Bastiansen og co. leder nå 2-1 i kamper etter å ha vunnet 4-3 på egen is.

Det sto 3–3 etter tre perioder, og 2.58 minutter ut i forlengningen falt avgjørelsen. Landslagsback Henrik Ødegaard skøytet seg helt fram til gjestenes bur på en kontring.

Krempasning



En strålende pasning fra Ryan Hayes gikk forbi samtlige forsvarende Lillehammer-spillere og fant Ødegaard rett ved den bakre stolpen. Der kunne sistnevnte styre inn pucken i et nesten åpent mål.

Lillehammer ledet både 2–0 og 3–1. Hjemmelagets Jonas Berglund reduserte to ganger for Frisk Asker, før den tidligere Lillehammer-spilleren Endre Medby satte inn 3-3-scoringen med rundt kvarteret igjen av ordinær spilletid.

Frisk Asker hadde to skudd i stolpen mot tampen av den siste perioden uten av pucken ville inn.

Mot 7. strake finale



I Stavanger stormet Oilers videre på vei mot NM-finalen med 3-0-seier over Sparta.

Triumfen betyr at laget bare er én seier unna en plass i finalen. Stavanger Oilers har vunnet sine tre første i semifinalen som spilles best av sju oppgjør.

I kampen onsdag tok Stavanger ledelsen 1–0 etter 17.42 minutter. Målet kom ved Mark Van Guilder.

2-0-scoringen kom i tomt bur med 50 sekunder igjen å spille. Tommy Kristiansen var mannen bak scoringen. Kjetil Martinsen økte til 3-0 med 24 sekunder igjen å spille.

Den fjerde semifinalen spilles fredag.

